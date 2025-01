Il TAR Puglia boccia l’Ufficio Scolastico Regionale: ripristinati i diritti delle scuole paritarie dell’infanzia

Il TAR Puglia ha sospeso in via cautelare il provvedimento di riparto dei contributi statali adottato dall’Ufficio Scolastico Regionale (USR) della Puglia, accogliendo il ricorso presentato da una scuola paritaria dell’infanzia di Foggia. La decisione è stata accolta con soddisfazione da Fabio Daniele, Presidente della FISM Puglia, che rappresenta la maggior parte delle scuole dell’infanzia paritarie della regione.

Secondo l’ordinanza del 15 gennaio 2025, il comportamento della Direzione regionale è stato giudicato non solo illogico e irresponsabile, ma anche illegittimo. “Il TAR ha chiarito che la perdita del finanziamento avrebbe potuto causare la cessazione delle attività didattiche di una scuola appartenente al Sistema Nazionale d’Istruzione”, ha dichiarato Daniele.

Il caso: contributo negato per errore nei dati degli alunni

La vicenda trae origine dal piano di riparto dei contributi statali in acconto per l’anno scolastico 2024/25, nel quale l’USR Puglia ha escluso una scuola paritaria di Foggia a causa di un’anomalia nell’Anagrafe Nazionale degli Studenti. Tre bambini frequentanti la scuola paritaria risultavano invece erroneamente iscritti a una scuola statale, che aveva inserito i loro nominativi con una dichiarazione non veritiera. Questo atto illecito ha privato la scuola paritaria dei requisiti necessari per accedere ai fondi.

Nonostante la scuola avesse presentato reclamo al Direttore Generale, allegando prove come moduli di iscrizione, dichiarazioni dei genitori e registri di presenze, l’USR Puglia ha rifiutato di modificare il piano di riparto. La situazione è stata ulteriormente aggravata dalla conferma della stessa scuola pubblica, che ha ammesso con una dichiarazione formale che i tre alunni non avevano mai frequentato le sue attività didattiche.

Il ricorso al TAR e la decisione

Costretta dall’inerzia dell’USR, la scuola paritaria si è rivolta al TAR Puglia, assistita dall’avvocato Massimo Vernola. Il tribunale ha accolto il ricorso, sospendendo immediatamente il provvedimento dell’USR e obbligando l’Ufficio a rivedere il piano di riparto entro 30 giorni per riconoscere il contributo alla scuola danneggiata.

Impatti sulle scuole paritarie e reazioni

La vicenda non si limita a un caso isolato. Altre scuole paritarie della regione si sono trovate in situazioni analoghe, perdendo ingiustamente contributi essenziali. Tuttavia, molte di esse, per ragioni economiche, non hanno potuto presentare ricorso e ora rischiano di sospendere le attività didattiche.

La FISM Puglia, che ha partecipato al giudizio tramite un intervento ad adiuvandum difesa dall’avvocato Angela Rotondi, ha sottolineato l’importanza di questa decisione come precedente. Il Presidente Daniele ha auspicato che l’USR Puglia adotti misure per evitare il ripetersi di simili errori, garantendo maggiore attenzione e trasparenza.

“Il nostro impegno rimane rivolto alla tutela delle scuole associate e alla collaborazione istituzionale, affinché queste situazioni vengano risolte nel rispetto dei diritti e delle normative vigenti”, ha concluso Daniele.

L’USR Puglia è ora chiamato a intervenire con urgenza per rimediare alle proprie mancanze e garantire la continuità del servizio educativo delle scuole paritarie.