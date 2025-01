Incendio Stadio Iacovone: Richiesta di Revoca dei Domiciliari per i Tifosi del Foggia

(norbaonline). Il legale dei due tifosi foggiani accusati dell’incendio allo stadio Iacovone di Taranto, avvenuto il 3 settembre 2023, ha avanzato una richiesta di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari, o in alternativa, la sostituzione con una misura meno severa. Vittorio Ferrara e Ivan Giannuario, attualmente ai domiciliari con braccialetto elettronico, sono accusati di incendio doloso aggravato.

L’avvocato Giuseppe Milli, difensore dei due imputati, sostiene che la misura degli arresti domiciliari sia eccessiva e chiede che venga revocata. In alternativa, chiede che venga applicata una misura cautelare meno gravosa, come l’obbligo di dimora a Foggia, accompagnato da un DASPO (Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive), con obbligo di firma all’ingresso e all’uscita dalle partite. L’avvocato sottolinea che non vi è rischio di reiterazione del reato, poiché, da luglio, ai due è stato concesso di lavorare: uno come imbianchino, l’altro come trasportatore.

Il giudice è atteso a esprimersi sulla richiesta nelle prossime ore, con una decisione che dovrebbe arrivare il 17 gennaio 2025.