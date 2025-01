Bari, 16 gennaio 2025 – Una sospensione in extremis per la società Gianni Rotice srl, correlata all’ex sindaco di Manfredonia e già presidente di Confindustria Foggia, arriva dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, che con un’ordinanza depositata oggi, 16 gennaio 2025, accoglie l’istanza cautelare presentata contro l’informativa antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura di Foggia.

La decisione del TAR rappresenta un passo decisivo nella complessa vicenda che ha coinvolto l’azienda, oggetto di provvedimenti che ne hanno compromesso la posizione in diversi appalti pubblici, tra cui quello per la costruzione di un nuovo asilo nido a San Giovanni Rotondo.

Il contesto dell’informativa antimafia

La Gianni Rotice srl di Manfredonia, operante nel settore degli appalti pubblici, è stata raggiunta il 4 dicembre 2024 da un’informativa antimafia interdittiva, emessa dalla Prefettura di Foggia sulla base di elementi segnalati da forze dell’ordine e organi investigativi. Secondo quanto riportato nel provvedimento, i documenti alla base dell’interdittiva includono note della Guardia di Finanza, della Questura e della Direzione Distrettuale Antimafia, oltre a verbali delle riunioni del Gruppo interforze che avrebbero evidenziato “presunti collegamenti con ambienti malavitosi“.

In conseguenza dell’interdittiva, la società è stata cancellata dalla white list delle imprese autorizzate a operare in settori sensibili. Inoltre, il Comune di San Giovanni Rotondo ha disposto la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto per la costruzione di un asilo nido in via -OMISSIS-, con un’ulteriore nota dirigenziale del dicembre 2024 che ha formalizzato la rescissione del contratto.

Il ricorso e i motivi della sospensione

Di fronte a queste decisioni, la società ha presentato ricorso al TAR, rappresentata dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani e Gianluca Ursitti. Gli avvocati hanno contestato la legittimità dell’informativa antimafia e dei provvedimenti connessi, sostenendo che non vi sarebbero elementi concreti a supporto delle accuse mosse contro la società. In particolare, hanno sottolineato come tali provvedimenti stessero causando un danno grave e irreparabile, sia in termini economici che di reputazione aziendale.

Il TAR, nella camera di consiglio del 14 gennaio 2025, ha riconosciuto la gravità della situazione. Nell’ordinanza, il collegio presieduto dal dott. Carlo Dibello, con relazioni del dott. Danilo Cortellessa, ha evidenziato che “paiono sussistere, ad un sommario esame tipico della fase incidentale cautelare, i caratteri della gravità e della irreparabilità del pregiudizio lamentato”.

Inoltre, il tribunale ha tenuto conto della prossima udienza fissata per il 26 febbraio 2025, dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria, per la verifica dei presupposti di ammissione della società al controllo giudiziario, misura alternativa prevista dal Codice antimafia.

Alla luce di tali considerazioni, il TAR ha deciso di sospendere l’efficacia degli atti impugnati fino alla data della decisione del giudice ordinario, fissando inoltre la trattazione di merito del ricorso al 24 giugno 2025.

Le conseguenze per la società

La sospensione ottenuta rappresenta una boccata d’ossigeno per la Gianni Rotice srl di Manfredonia, che potrà temporaneamente riprendere le sue attività e tentare di difendere la propria posizione in sede giudiziaria. Tuttavia, il percorso è ad oggi indefinito: oltre al procedimento amministrativo, la società resta sotto osservazione per verificare l’eventuale permanenza dei requisiti per l’attestazione SOA, necessaria per partecipare a nuovi appalti pubblici.

Secondo gli esperti legali, l’esito dell’udienza di febbraio sarà cruciale. Qualora la società ottenga l’ammissione al controllo giudiziario, previsto dall’art. 34 del D.lgs. n. 159/2011, l’efficacia dell’informativa antimafia sarebbe automaticamente sospesa, aprendo la strada a un possibile reintegro in white list e al recupero degli appalti revocati.