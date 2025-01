Luca Lombardi premiato tra i neolaureati d'eccellenza con il Premio America Giovani

Il giovane foggiano Luca Lombardi è stato insignito del prestigioso Premio America Giovani per il Talento Universitario, un riconoscimento che ogni anno viene conferito dalla Fondazione Italia USA ai migliori laureati d’eccellenza. La cerimonia di premiazione si è svolta martedì 14 gennaio presso la Camera dei Deputati, un evento che ha celebrato i mille laureati più meritevoli del panorama accademico nazionale.

“Questo premio rappresenta un riconoscimento che mi rende immensamente orgoglioso e che celebra il mio percorso all’Università degli Studi di Foggia”, ha dichiarato Luca Lombardi, visibilmente emozionato per il traguardo raggiunto. Lombardi, che ha recentemente concluso il suo percorso accademico con risultati brillanti, è uno dei giovani talenti che, con il suo impegno e le sue capacità, ha saputo distinguersi nel panorama universitario.

Questo premio non solo rappresenta un successo personale per il giovane foggiano, ma anche un motivo di orgoglio per l’Università di Foggia, che vede riconosciuti i suoi laureati tra i migliori a livello nazionale. Il Premio America Giovani, giunto alla sua edizione annuale, continua a rappresentare un simbolo di eccellenza accademica e di apertura verso il futuro, promuovendo il talento giovane italiano in ambito internazionale.

