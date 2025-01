Luigina Sabatino taglia il traguardo dei 107 anni. Originaria di San Marco in Lamis, vive a Foggia ormai da più di 50 anni, ed è qui che ha festeggiato oggi, 16 gennaio, il compleanno a tre cifre, circondata dall’affetto dei suoi cari. Le ha fatto visita l’assessora alle Politiche Sociali Simona Mendolicchio, accanto a lei quando ha spento le candeline. L’ultracentenaria è la più longeva della città capoluogo. Classe 1918, nel 1941 ha sposato Matteo Lombardi e all’età di 35 anni, nel 1953, si è trasferita a Foggia. Si è sempre dedicata ai lavori in campagna, diventando esperta di coltivazioni della tradizione locale e, in particolare, ha collaborato con alcuni autori per consulenze sulle diverse tipologie di erbe spontanee.

Luigina Sabatino ha 4 figli, tre femmine e un maschio, 12 nipoti e 11 pronipoti. È da sempre appassionata alla storia della sua terra, come ci racconta suo nipote, Antonio Nardella. In quanto memoria del suo paese, è stata più volte invitata a raccontare le sue esperienze di vita, collaborando a ricostruire le tradizioni culinarie, i detti e i proverbi, le genealogie di alcune famiglie di San Marco in Lamis. Custode delle tradizioni popolari del Gargano e della sua San Marco in Lamis, che porta sempre nel cuore, ha contribuito a diversi libri di Grazia Galante – ‘Li Cunte – Vangelo popolare e racconti veri e verosimili’, solo per citarne uno – e alle ricerche sulla medicina popolare, i racconti e le filastrocche. Nel 2017, allora 99enne, ha partecipato al suo fianco alla sfida del pancotto di Grani Futuri, progetto di Antonio Cera.

Conosce storie, detti e proverbi, nenie e verdure locali. Ha collaborato con la storica Maria Teresa Masullo Fuiano per l’allestimento, nel Museo Civico di Foggia, della sala delle tradizioni locali, riattivando il vecchio telaio a mano. Il suo motto è “la penna e la zappa”, proprio per la sua passione nel cercare di tramandare, in forma scritta, le tradizioni più antiche ed il suo legame con la terra ed il lavoro in campagna. Racconta che l’ultima volta che ha avuto la febbre nella sua vita è stato a 18 anni, nel 1936, a causa di una infezione di tifo. Oggi, dalla sindaca Maria Aida Episcopo è arrivata una targa: “Alla signora Luigina Sabatino – si legge – per il suo 107esimo compleanno con i più cordiali auguri di salute e serenità dell’Amministrazione comunale e della Città di Foggia”.