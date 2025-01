Classe 1918, Luigina si è sposata nel 1941 con Matteo Lombardi e, nel 1953, si è trasferita definitivamente a Foggia. Conosciuta per la sua passione per il lavoro nei campi, è diventata un’esperta di coltivazioni tradizionali e ha collaborato con diversi autori per consulenze sulle erbe spontanee. La sua vita è stata sempre improntata alla cura delle tradizioni locali e al legame con la sua terra.

Luigina ha 4 figli (tre femmine e un maschio), 12 nipoti e 11 pronipoti. La sua passione per la storia e la cultura di San Marco in Lamis l’ha portata a diventare una vera e propria memoria vivente del suo paese. Ha raccontato le sue esperienze e ha contribuito a ricostruire tradizioni culinarie, proverbi e genealogie locali. È stata coinvolta anche nella stesura di libri, come quello di Grazia Galante, e nella ricerca sulla medicina popolare e sulle filastrocche. Nel 2017, all’età di 99 anni, ha partecipato al progetto Grani Futuri di Antonio Cera, sfidando la tradizione con il pancotto.

Il suo motto, “la penna e la zappa”, riflette il suo impegno a preservare e tramandare le tradizioni attraverso la scrittura, senza mai dimenticare la sua connessione con la terra e il lavoro agricolo. Luigina è anche nota per la sua straordinaria salute, raccontando che l’ultima volta che ha avuto la febbre è stato a 18 anni, nel 1936, a causa di un’infezione da tifo.

Per celebrare il suo straordinario traguardo, la sindaca Maria Aida Episcopo le ha conferito una targa, esprimendo a nome dell’Amministrazione comunale di Foggia i migliori auguri di salute e serenità. Lo riporta foggiatoday.it