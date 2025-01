Il Manchester City ha avviato ufficialmente l’assalto per Andrea Cambiaso, l’esterno difensivo della Juventus che, attualmente fermo per un infortunio, sta attirando l’interesse di Pep Guardiola. Dopo le prime indiscrezioni di lunedì, i dirigenti del City sono pronti a fare sul serio e, nelle prossime ore, presenteranno un’offerta scritta da 65 milioni di euro. Una cifra considerevole, ma che potrebbe essere solo il punto di partenza per una trattativa destinata a salire. Cristiano Giuntoli, direttore sportivo della Juve, non intende cedere facilmente uno dei titolari più importanti a metà stagione, a meno che non arrivi una proposta che non possa essere rifiutata, possibilmente superiore agli 80 milioni. Una cifra che, per il Manchester City, non è fuori portata.

Alla Continassa sono ben consapevoli della forza economica del City e, pur cercando di mantenere una posizione di resistenza pubblica, si preparano ad affrontare una possibile cessione. Se Cambiaso dovesse partire, Giuntoli avrebbe le risorse per ristrutturare la difesa, con il mirino puntato su David Hancko, difensore centrale del Feyenoord che piace molto a Thiago Motta. Il 27enne slovacco, simile a Cambiaso nel suo essere un jolly difensivo (centrale e terzino sinistro), è da tempo nei piani bianconeri, e Giuntoli sta preparando un nuovo assalto per anticipare la concorrenza.

La Juventus ha messo gli occhi su Hancko già ad ottobre, ma il serio infortunio di Bremer e la successiva assenza di Cabal hanno accelerato i piani. Inizialmente, il trasferimento del difensore slovacco era previsto per l’estate del 2025, ma gli imprevisti hanno spinto la Juventus a tentare di anticipare l’acquisto già a gennaio. I contatti con il Feyenoord sono stati avviati, ma la proposta bianconera, che prevedeva il trasferimento di Facundo Gonzalez (già in prestito agli olandesi) più un conguaglio economico, è stata rifiutata. A Rotterdam non sono disposti a cedere facilmente il loro capitano, ma ora la situazione potrebbe cambiare, con l’offerta del City per Cambiaso che dà alla Juventus maggiore potere di trattativa. La Juve si prepara a mettere sul piatto circa 25-30 milioni di euro più bonus per strappare Hancko al Feyenoord, una cifra che potrebbe tentare il club olandese, in difficoltà economica e fuori dalla corsa al titolo.

L’interesse per Hancko, ormai promesso sposo della Juventus, è forte, anche grazie all’apprezzamento di Thiago Motta, che vede nello slovacco un potenziale nuovo talento come Calafiori, suo ex pupillo a Bologna. La cessione di Cambiaso finanzerebbe non solo l’acquisto di Hancko, ma anche il rafforzamento complessivo della difesa bianconera, con Giuntoli alla ricerca di un centrale esperto (Araujo, Danso o Tomori) e di un altro difensore giovane e di prospettiva.

Il Manchester City ha già fatto il primo passo, trovando un accordo di massima con Cambiaso per un contratto quinquennale (con opzione per il sesto anno) a cifre più alte rispetto a quelle che percepisce a Torino. Nelle prossime ore, invierà ufficialmente la proposta da 60-65 milioni di euro più bonus. Tuttavia, a Manchester sono consapevoli che questa offerta non sarà sufficiente per concludere la trattativa. L’obiettivo è aprire il dialogo con la Juventus, che non scenderà sotto gli 80 milioni complessivi. Cambiaso, giovane (24 anni), italiano e pilastro del progetto di Thiago Motta, è seguito anche da Bayern Monaco e Real Madrid, ma se il City vuole superare la concorrenza europea, dovrà presentare un’offerta davvero irrinunciabile. Con una cifra intorno agli 80 milioni, la Juventus potrebbe ottenere un guadagno significativo, considerando che Cambiaso è stato acquistato nel 2022 per soli 12 milioni di euro.

Lo riporta La Gazzetta dello Sport.