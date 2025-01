Monticchio: la denuncia dei residenti dopo l’incendio, tra “rifiuti tossici e paura per la salute”

Manfredonia. I riflettori si sono spenti “troppo in fretta” sull’incendio che ha colpito la zona di Monticchio, ma per i residenti il problema “non si è mai realmente risolto“. Come riferito a StatoQuotidiano.it, la zona continua a essere “soffocata da un’aria irrespirabile, carica di sostanze tossiche, mentre i rifiuti bruciati sono ancora presenti, peggiorando le condizioni di vita di chi abita in prossimità del luogo del disastro“.

La situazione è grave: i cittadini di Via delle Antiche Mura e delle aree limitrofe “denunciano un abbandono preoccupante da parte delle autorità competenti”. La strada è stata sgomberata dai rifiuti bruciati e ripulita, ma ciò che doveva sembrare un intervento risolutivo si è rivelato “un’operazione parziale e inefficace”.

Infatti, i rifiuti raccolti sono stati trasferiti poco distante, “una strada stretta e non percorribile in auto, ora completamente bloccata da un’enorme quantità di detriti e scarti, molti dei quali emettono ancora un forte odore di bruciato“. “L’odore si insinua nelle case, rendendo l’aria irrespirabile e i nostri ambienti insalubri“, denunciano i residenti.

“Case invase dal fumo e pulizie senza fine”

Gli abitanti delle zone colpite si trovano costretti a fronteggiare autonomamente le conseguenze dell’incendio. Dentro le abitazioni si è depositato “uno strato di fuliggine nera su pavimenti, mobili e tende, mentre le porte bianche sono ingiallite dal fumo“. Nonostante continue pulizie effettuate “indossando mascherine protettive, il cattivo odore persiste, impregnando ogni superficie e costringendo le famiglie a consumare molta corrente per far funzionare deumidificatori e condizionatori, seguendo le indicazioni dei vigili del fuoco per cercare di migliorare la qualità dell’aria.”

“Nonostante tutti i nostri sforzi, il problema non si risolve – raccontano i residenti – e la paura per la nostra salute cresce ogni giorno. L’odore di bruciato non se ne va, e il pensiero delle sostanze chimiche che abbiamo respirato ci preoccupa profondamente”.

Rifiuti abbandonati e timori di nuovi incendi

“Non meno preoccupante è la situazione in Via Pietro Antonio Rosso, dove i rifiuti speciali raccolti sono stati riversati, creando una discarica a cielo aperto che peggiora ulteriormente le condizioni igieniche e ambientali della zona.”

I residenti hanno contattato le autorità, ma denunciano una totale inerzia: “Il magazzino non è stato nemmeno posto sotto sequestro, e i vigili, pur essendo intervenuti, non hanno adottato alcuna misura concreta per impedire l’accesso o per rimuovere i rifiuti tossici in modo adeguato“.

La paura che l’accaduto possa ripetersi, magari con conseguenze ancora più gravi, è concreta: “Se un nuovo incendio dovesse scoppiare durante la notte, il rischio di vittime per monossido di carbonio sarebbe altissimo. Viviamo nel timore che le nostre case non siano più sicure”.

La comunità di Monticchio chiede risposte urgenti: “Chi si occuperà di questi rifiuti speciali? Verranno smaltiti in tempi rapidi e secondo le norme previste? E soprattutto, quando potremo tornare a respirare aria pulita e vivere serenamente nelle nostre case?”.

Attraverso questo appello, i residenti invitano la redazione di Stato Quotidiano a verificare la situazione di persona, recandosi in Via Pietro Antonio Rosso per documentare le condizioni della zona e sollecitare un intervento immediato da parte delle autorità competenti.