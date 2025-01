Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, quella notte un gruppo di giovani baresi, tra cui Palermiti, è entrato nel locale con prepotenza, senza pagare e sfondando la linea di sicurezza gestita dai buttafuori. Una volta all’interno, hanno incontrato il gruppo di Lavopa, con cui esistevano precedenti dissapori.

L’atmosfera è degenerata rapidamente quando Palermiti ha estratto un’arma, spingendo Lavopa a reagire aprendo il fuoco sulla folla. Tra le vittime, Antonia Lopez è deceduta poco dopo, mentre Palermiti e tre suoi amici sono rimasti gravemente feriti.

Le prime indagini hanno permesso di raccogliere gravi indizi contro Lavopa, ma un approfondimento delle ricerche ha messo in luce che anche Palermiti fosse armato quella notte. Subito dopo la sparatoria, l’arma è stata occultata e non è stata più rinvenuta. Tuttavia, le indagini hanno rivelato che Palermiti aveva altre due armi da fuoco in suo possesso. Una di queste era stata introdotta clandestinamente nel locale “Divinae Follie” di Bisceglie, alcuni mesi prima dell’incidente, grazie alla complicità di alcuni buttafuori.

Il contesto dell’indagine rivela un fenomeno preoccupante: sempre più giovani appartenenti a famiglie con legami storici con la criminalità organizzata, si presentano armati in luoghi pubblici, pronti a sfidarsi apertamente con altri gruppi. L’obiettivo sembra essere quello di affermare il proprio potere e incutere paura, anche tra coloro che non sono coinvolti in dinamiche malavitose.

Un altro elemento allarmante riguarda la facilità con cui le armi vengono introdotte nei locali notturni, eludendo i controlli di sicurezza.

L’indagine è ancora in corso, e la misura cautelare eseguita oggi è solo uno dei passaggi.

Nei prossimi giorni seguiranno l’interrogatorio di garanzia e il confronto con la difesa degli indagati. La colpevolezza di Lavopa e Palermiti dovrà essere accertata nel corso del processo, con il contraddittorio tra le parti coinvolte.