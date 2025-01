San Marco in Lamis, Cera: "Al via i lavori per la messa in sicurezza del territorio a undici anni dall'alluvione"

“Dopo undici anni di attesa, impegno e progettazione, la Città di San Marco in Lamis può finalmente vedere l’avvio dei lavori per la messa in sicurezza delle aree colpite dall’alluvione del settembre 2014, che segnò profondamente il territorio garganico. Grazie alla firma del contratto con la ditta esecutrice Verde Futura, partiranno i lavori di consolidamento idrogeologico nelle zone più colpite: via Parigi, via Londra, via Atene e via Nardella.

Questi interventi, per un valore complessivo di 2.100.000 euro, rappresentano una risposta concreta alle esigenze di sicurezza e tutela del territorio. Parallelamente, si sta lavorando per ottenere i finanziamenti di ulteriori progetti riguardanti via Livatino, via Borsellino e via Fiume, il cui finanziamento potrebbe avvenire nel 2025 con l’obiettivo di estendere la messa in sicurezza a tutto il territorio comunale.

Oggi, dopo undici anni e ferite indelebili per la memoria di tutta la comunità, possiamo dire che San Marco in Lamis si rialza. Questi lavori non sono solo un progetto tecnico, ma una promessa mantenuta a tutta la comunità, un impegno concreto per garantire sicurezza e dignità a chi vive qui.

Questo è il frutto di una battaglia che abbiamo combattuto insieme, senza mai arrenderci. Non ci fermeremo qui: continueremo a lavorare per assicurare che anche le aree di via Livatino, via Borsellino e via Fiume possano presto beneficiare degli interventi necessari”.