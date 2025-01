Serie C, l'Audace Cerignola espugna Giugliano e consolida la terza posizione

L’Audace Cerignola continua il suo straordinario cammino in Serie C, aggiungendo un altro successo al suo brillante percorso stagionale. Al “De Cristofaro” di Giugliano, gli uomini di Raffaele si sono imposti per 3-1 contro i padroni di casa, consolidando il terzo posto in classifica e aumentando la fiducia in vista dei prossimi impegni.

La cronaca del match

La partita, valida per il Girone C di Serie C, ha visto l’Audace partire subito con il piede giusto. Gli ospiti hanno sbloccato il risultato al 17’ con una rete di Paolucci, bravo a sfruttare un’azione ben orchestrata dalla squadra. Il vantaggio degli ofantini, tuttavia, è stato vanificato dopo pochi minuti: al 24’, il Giugliano ha trovato il pari grazie a un rigore trasformato da Padula, che si era guadagnato il penalty dopo essere stato atterrato dal portiere Saracco.

La prima frazione di gioco si è chiusa con un episodio che ha segnato l’andamento della gara. Il Giugliano, già in difficoltà contro la pressione dell’Audace, ha perso Oyewale, espulso per proteste nei minuti finali del primo tempo. L’inferiorità numerica dei campani ha inevitabilmente influito sull’equilibrio del match.

Ripresa dominata dall’Audace

Nella ripresa, l’Audace Cerignola ha approfittato subito della superiorità numerica, riportandosi in vantaggio al 7’. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Achik, Coccia è stato lesto a finalizzare con un preciso tocco, sfruttando la sponda di Visentin. La rete ha dato ulteriore slancio agli ospiti, che hanno gestito il gioco con autorità, creando altre occasioni per incrementare il punteggio.

Al 22’, il Giugliano ha avuto una clamorosa occasione per il pareggio con Njambe, che a tu per tu con Saracco ha calciato a lato, sprecando una chance d’oro. Solo tre minuti più tardi, l’Audace ha sfiorato il 3-1 con Salvemini, il cui tiro si è infranto sul palo dopo una rapida azione di contropiede.

Volpe chiude la partita

La rete che ha definitivamente chiuso i giochi è arrivata al 39’. Protagonisti dell’azione decisiva sono stati Paolucci e Volpe: il primo ha servito un perfetto cross, che il secondo ha trasformato in gol con un colpo preciso, battendo il portiere Russo. Per Volpe si tratta del secondo centro consecutivo, confermando il suo ottimo momento di forma.

Con questo successo, l’Audace ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva in trasferta, dimostrando ancora una volta la solidità e la mentalità vincente della squadra di Raffaele.

Classifica e prossimi impegni

Grazie a questa vittoria, l’Audace Cerignola consolida la terza posizione, in attesa dei risultati delle dirette concorrenti. Il Monopoli sarà impegnato sul difficile campo della Juventus Next Gen, mentre il Benevento ospiterà l’Altamura. La squadra ofantina può ora guardare con ottimismo al prossimo impegno, previsto sabato prossimo al “Viviani” di Potenza, dove cercherà di prolungare la striscia positiva.

Le parole del tecnico Raffaele

Al termine del match, l’allenatore Michele Raffaele ha espresso grande soddisfazione per la prova dei suoi ragazzi: “Abbiamo disputato una partita di grande personalità. Anche dopo il pareggio e l’episodio del rigore, non ci siamo disuniti e abbiamo continuato a giocare con determinazione. L’espulsione di Oyewale ci ha avvantaggiati, ma credo che la squadra abbia meritato pienamente i tre punti per l’atteggiamento e la qualità del gioco espresso”.

Raffaele ha poi elogiato alcuni singoli, come Paolucci, Coccia e Volpe, protagonisti di una prestazione maiuscola: “Sono giocatori fondamentali per noi, non solo per i gol ma anche per l’impegno e la dedizione che mettono in campo”.

Una stagione da incorniciare

Con questo successo, l’Audace Cerignola si conferma una delle squadre più solide e spettacolari del Girone C di Serie C. La capacità di vincere anche lontano dal “Monterisi” è un segnale importante, che sottolinea la maturità e la compattezza di un gruppo che non vuole porsi limiti.

La strada per il raggiungimento degli obiettivi stagionali è ancora lunga, ma l’Audace sembra avere tutte le carte in regola per continuare a sognare. I tifosi, sempre più entusiasti, si preparano a sostenere la squadra nel prossimo decisivo appuntamento contro il Potenza, con la speranza di proseguire su questa strada fatta di successi e grandi emozioni.

Lo riporta foggiatoday.it.