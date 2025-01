San Nicandro Garganico esulta per il brillante risultato di Simona Frascaria, che con uno straordinario 72% dei voti è riuscita a passare il turno per le selezioni della “velina bionda” di Striscia la Notizia. Un traguardo importante per la giovane sannicandrese, che si fa strada in uno dei percorsi più ambiti del panorama televisivo italiano.

La sua performance e il sostegno dei fan hanno fatto la differenza, permettendole di avanzare verso i quarti di finale. Ora l’attenzione della comunità e dei suoi sostenitori si concentra su questa nuova fase, con l’augurio che Simona possa raggiungere la finalissima e coronare il sogno di entrare a far parte del celebre programma di Antonio Ricci, da anni simbolo della televisione italiana.

L’intero paese si stringe attorno a Simona, pronta a rinnovare il proprio supporto con ancora più entusiasmo. La sua determinazione e il suo talento sono motivo di orgoglio per San Nicandro Garganico, che vede in lei un simbolo di forza e unità.

Con l’hashtag #SanNicandroUnitaeForte, il sostegno sui social cresce di ora in ora, consolidando la rete di affetto e incoraggiamento per questa giovane promessa. Prossimamente, gli occhi saranno puntati sui quarti di finale, dove Simona dovrà confrontarsi con nuove sfide, ma con il suo carisma e il sostegno di chi crede in lei, nulla sembra impossibile.

“Forza Simona! San Nicandro è con te in questo cammino verso il successo”.