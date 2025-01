SS693 del Gargano: interventi urgenti per garantire la sicurezza stradale

Un importante passo avanti è stato compiuto nella battaglia per migliorare la sicurezza della SS693 del Gargano. Dopo numerosi appelli, il Prefetto di Foggia ha convocato un incontro con i promotori dell’iniziativa, previsto per il 23 gennaio alle 16:30 presso il palazzo della Prefettura. Questo appuntamento rappresenta un’occasione cruciale per affrontare le problematiche che riguardano la strada e individuare soluzioni concrete a tutela degli utenti. La convocazione è stata accolta con soddisfazione dai rappresentanti degli enti locali, che da tempo segnalano le criticità della viabilità nella zona. Parallelamente, una petizione online ha raccolto numerose adesioni, dimostrando quanto il tema stia a cuore ai residenti, ai turisti e ai lavoratori che quotidianamente percorrono la SS693.

La richiesta è univoca: viaggiare in sicurezza deve essere un diritto, non un rischio. I consiglieri comunali di vari comuni del promontorio garganico hanno evidenziato come l’iniziativa non sia in contrapposizione, ma complementare alle altre azioni già intraprese dai sindaci della zona, i cui esiti, però, non sono ancora noti. Tra i promotori figurano Michele Sementino e Daniele Cusmai di Vico del Gargano, Francesco Tavaglione e Michele Trocano di Peschici, Pietro Colecchia, Michele D’Atri e Angelo Valente di Ischitella, Rocco Ruo, Giuseppe Gentile e Michele Trombetta di Carpino, oltre a Michele Azzellino di Rodi Garganico.

L’obiettivo comune è rendere sicuro uno snodo viario fondamentale per l’economia e il turismo del territorio, garantendo la protezione di chi lo percorre. L’incontro del 23 gennaio sarà un banco di prova decisivo per la definizione di strategie che possano finalmente rispondere alle esigenze della comunità garganica.