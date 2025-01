Manfredonia, 17 gennaio 2025 – L’Auditorium Cristanziano Serricchio, situato nel suggestivo Palazzo dei Celestini in Corso Manfredi 24, si sta animando questa sera per la presentazione ufficiale della 71esima edizione del Carnevale di Manfredonia, riconosciuto tra i Carnevali Storici d’Italia.

Un evento che sta attirando l’attenzione di cittadini e visitatori, promosso e patrocinato dal Comune di Manfredonia.

L’edizione 2025 del celebre Carnevale guarda con entusiasmo al futuro, consolidando l’impegno verso una programmazione attenta e una pianificazione curata nei minimi dettagli.

L’obiettivo dichiarato dall’amministrazione comunale è chiaro: valorizzare e preservare uno dei patrimoni immateriali più preziosi della città.

Durante l’incontro, che sta vedendo una grande partecipazione da parte della comunità, vengono illustrate le date, i percorsi e le principali novità della manifestazione.

Particolare enfasi è data alla modalità di partecipazione all’organizzazione dell’evento, un’opportunità unica aperta a tutte le associazioni e imprese culturali del territorio.

Gli interessati, sia come singoli sia in rete, possono offrire il loro contributo creativo e organizzativo, rendendosi parte attiva di uno degli appuntamenti più iconici e amati della città.

La sala, gremita di pubblico, testimonia il forte legame che i cittadini di Manfredonia hanno con il loro Carnevale, un evento che ogni anno riesce a unire tradizione, innovazione e spirito comunitario.

Le parole dell’amministrazione comunale, riportate in una nota stampa, sottolineano l’importanza di coinvolgere tutta la comunità nella realizzazione di questa manifestazione. “Un grande evento – si legge – che non è solo intrattenimento, ma un’occasione per raccontare la storia e la cultura di Manfredonia, guardando al futuro con entusiasmo e spirito di condivisione.”

Con il rinnovato impegno e il contributo di tutti, il Carnevale di Manfredonia si prepara a essere ancora una volta una straordinaria festa di colori, musica e tradizione.