Separare le carriere di giudici e pubblici ministeri è un “passaggio indispensabile per migliorare la giustizia”, e in vista del probabile referendum, è fondamentale che i cittadini siano messi nelle condizioni di scegliere in modo “consapevole e libero”, sia a favore che contro.

Questo è il messaggio centrale di un pamphlet che ha iniziato a circolare a Torino in questi giorni. L’autore è Mauro Anetrini, avvocato penalista di 67 anni, noto negli ambienti giudiziari di tutta Italia. In circa cinquanta pagine, il legale propone una serie di “riflessioni destinate a chi non vive di giustizia, ma ha tutto il diritto di essere informato”.

Scritto in un linguaggio chiaro e accessibile, privo di tecnicismi e dissertazioni accademiche, il testo non si configura come un’opera di semplice divulgazione. Si tratta, infatti, di un pamphlet che, come tale, prende una posizione netta a favore della separazione delle carriere, esprimendo critiche decise sia alla magistratura, accusata di “invasioni di campo”, sia alla politica, colpevole di “ignavia, indolenza e inerzia” nel corso dei decenni.

Il titolo, “Separare. Perché Sì”, si presenta quasi come un invito diretto agli elettori. Secondo Anetrini, la questione fondamentale è “riequilibrare lo stato delle cose”, garantendo che il giudice sia effettivamente “terzo” rispetto al pubblico ministero, restituendo a ciascun ruolo il posto che gli assegna la Costituzione.

L’opera si propone quindi di stimolare un dibattito pubblico su un tema cruciale per il sistema giudiziario, mettendo al centro il diritto del cittadino di essere correttamente informato per esercitare una scelta ponderata e responsabile.

Lo riporta Ansa.