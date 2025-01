Vitulano Drugstore Manfredonia in casa dell'Ecocity Genzano

Il Vitulano Drugstore Manfredonia, seppur in un momento complesso, si approccia ad una delle trasferte più difficili dell’anno: quella del PalaCesaroni, il “tempio del futsal”, casa dell’Ecocity Genzano. Appuntamento venerdì 17 gennaio 2025 alle 20:30, diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque.

I sipontini proveranno, con tutte le energie a disposizione, a dare filo da torcere alla squadra laziale, una delle più strutturate della Serie A che, nonostante le recenti uscite dall’organico, rimane una squadra di vertice, difficilmente superabile in casa.

Di seguito, in allegato, il report dell’ultima gara giocata dai biancocelesti: la sconfitta maturata con il risultato di 4-1 contro il Napoli Futsal nel corso della tredicesima giornata.

CRONACA DELLA GARA

Una prestazione eccellente dei padroni di casa che, fin dal primo minuto, fanno di tutto per dare problemi ai partenopei. Una delle squadre più forti del campionato, seppur a sua volta con delle carenze di organico, non riesce mai a controllare pienamente la gara: i pochissimi giocatori disponibili per i pugliesi offrono il massimo impegno. Il primo gol, però, è degli azzurri: a pochi secondi dalla fine del primo tempo, gonfia la rete Cristian Borruto.

Nella ripresa, nel miglior momento dei garganici, il raddoppio di Vavà può indirizzare la sfida. Reazione d’orgoglio: su un calcio di punizione guadagnata dall’Under Dominick Manzella con carattere (intervista a questo link), Michele Murgo serve Lucho che, con il tap-in, accorcia le distanze.

Uno scatto bruciante di uno scatenato “Titi” Borruto, però, aumenta nuovamente la distanza tra le due squadre. Tentativo disperato con il portiere di movimento che non ha successo: “il Cobra” Borruto sigla la sua tripletta e chiude la sfida.

FORMAZIONI

Vitulano Drugstore Manfredonia: Ronaldo, Lucho, Manzella, Murgo, Barbieri, Canal (c), Ainsa (p), Djelveh, Nenna, Spera, Ferrara, Rizzi (p). All. Ceppi.

Napoli Futsal: Pelezinho, Perugino F. (c), De Luca, Borruto, Bellobuono (p), Palladino, Vavà, Bolo, Duarte, Chianese (p), De Gennaro, Perugino A. All. Ferri.

TABELLINO

19’16″pt, 13’18″st, 16’25″st Borruto; Vavà 6’40″st; 7’41″st.

AMMONITI

Lucho, Borruto.

(nota stampa)