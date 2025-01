World Pizza Day: business e consumi nel mondo

Il 17 gennaio, in occasione del World Pizza Day, si celebra il successo di uno dei piatti più amati e diffusi al mondo, che continua a crescere in popolarità senza segnali di rallentamento. La pizza trova la sua massima espressione in Italia, dove le pizzerie stanno vivendo una vera e propria rinascita, superando la vecchia concezione di piatto semplice e diventando protagoniste della gastronomia d’eccellenza.

Oggi le pizzerie italiane sperimentano nuove forme, proponendo impasti e farine speciali, versioni per ogni tipo di intolleranza e topping gourmet che nulla hanno da invidiare ai ristoranti stellati. Anche se non mancano le polemiche per la continua esclusione delle pizzerie dalla Guida Michelin, la pizza è ormai un’arte riconosciuta in tutto il mondo, con maestri pizzaioli e catene che aprono nuovi locali non solo in Italia, ma anche all’estero. Dieci anni fa sarebbe stato impensabile, ma ora i brand di pizza si espandono con successo, rompendo ogni scetticismo.

L’industria globale della pizza sta vivendo un boom economico. Secondo la certificazione ITA0039, il settore vale oltre 151 miliardi di dollari (circa 147 miliardi di euro), con una crescita annuale prevista del 5% dal 2024 al 2031. In Italia, i consumi sono impressionanti, con circa 25 miliardi di euro spesi annualmente in pizzerie e 1,173 miliardi di pizze consumate. Le opportunità di crescita nel settore, specialmente nella fascia medio-alta, sono notevoli: un focus sull’aumento del valore e sull’attrazione di nuovi clienti sembra essere la chiave per sfruttare il potenziale di un mercato ricco di possibilità, come evidenziato dai ricercatori di Tradelab.

Nel mercato italiano, Coldiretti stima un valore di 15 miliardi di euro, con 2,7 miliardi di pizze prodotte ogni anno e un’occupazione che supera i 100.000 lavoratori a tempo pieno, cifra che aumenta nel fine settimana. In molte case italiane, la pizza viene preparata in modo artigianale, con farine speciali e ingredienti gourmet, anche per contrastare il fenomeno della contraffazione alimentare. Quasi due pizze su tre, infatti, sono preparate con ingredienti provenienti da luoghi lontani e senza indicazioni chiare per i consumatori.

Nonostante la concorrenza internazionale, l’Italia rimane la patria della pizza, con il suo ineguagliabile riconoscimento Unesco per l’Arte del Pizzaiuolo Napoletano. Tuttavia, il settore è ancora in fase di crescita, come ha sottolineato Massimo Di Porzio, presidente di Fipe Confcommercio Campania, durante la presentazione dell’Osservatorio socio-economico della pizza napoletana, uno strumento utile per gli imprenditori che desiderano orientarsi nel mercato in evoluzione.

La cultura della pizza viene celebrata anche attraverso eventi internazionali come il Vera Pizza Day, promosso dall’Associazione Verace Pizza Napoletana, che coinvolge 19 Paesi in tutto il mondo e include masterclass, tra cui una speciale con gli scienziati della Base Concordia in Antartide. In Italia, dal 18 al 22 gennaio, la 46esima edizione del Sigep di Rimini discuterà delle novità e delle strategie per valorizzare questo piatto iconico.

L’amore per la pizza è in costante crescita anche grazie al delivery. Negli Stati Uniti, dove si consuma più pizza di tutti (13 chili pro capite all’anno), e in Italia, dove i servizi di consegna come Just Eat e Deliveroo registrano numeri record, con Just Eat che ha raggiunto circa 5,12 milioni di chili consegnati. Le richieste più frequenti sono le pizze classiche, ma emergono anche nuove tendenze, come i topping dolci.

Sul fronte dei social, la pizza è regina: oltre 3,6 milioni di ricerche mensili e oltre 75 milioni di hashtag su Instagram ne testimoniano il successo. La Pizza Fritta, in particolare, è la più popolare, con 15.000 ricerche mensili in Italia e più di 200.000 hashtag su Instagram, seguita dalla Margherita e dal Calzone.

