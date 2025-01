Bari: dal Policlinico un innovativo dispositivo per la degenerazione maculare senile

Un innovativo dispositivo per il trattamento della degenerazione maculare senile, una patologia cronica che può portare alla cecità, è stato impiantato per la prima volta nel Sud Italia presso il Policlinico di Bari. L’intervento è stato effettuato su un paziente di 73 anni.

Si tratta del dispositivo denominato Port Delivery System (PDS), il cui utilizzo è stato introdotto a Bari grazie all’équipe del professor Francesco Boscia, presso l’unità operativa di Oftalmologia Universitaria.

“Questo traguardo – sottolinea il Policlinico in una nota – colloca Bari tra i centri di eccellenza coinvolti in uno studio clinico internazionale, rendendolo il terzo centro in Italia ad adottare questa tecnologia, dopo Roma e Ancona”. Il PDS è un piccolo serbatoio inserito nella sclera, la parte bianca e resistente dell’occhio, nascosto dalla palpebra. Questo dispositivo consente il rilascio graduale di un farmaco anti-VEGF, l’unica terapia attualmente efficace per la forma essudativa della degenerazione maculare senile, una condizione che colpisce circa 6.300 persone ogni anno in Italia.

“Il dispositivo – ha spiegato il professor Boscia – è stato ben tollerato dal paziente. Questa tecnologia, già autorizzata dalle autorità sanitarie statunitensi, potrebbe rappresentare una svolta nella gestione della degenerazione maculare senile, eliminando la necessità per i pazienti di sottoporsi a iniezioni intraoculari mensili in ospedale”.

Nelle prossime settimane, presso la clinica oculistica del Policlinico di Bari, sono previsti altri due interventi per l’impianto dello stesso dispositivo.

“L’attività di ricerca clinica – ha dichiarato Antonio Sanguedolce, direttore generale del Policlinico – ci consente di offrire ai pazienti trattamenti all’avanguardia. Questo progetto è solo uno dei numerosi studi di rilievo internazionale a cui il nostro ospedale partecipa, a testimonianza dell’impegno costante dei nostri professionisti, sia universitari che ospedalieri”.

Lo riporta Ansa.