ECOCITY GENZANO DOMINA IL VITULANO DRUGSTORE MANFREDONIA: 4-1 NEL SEGNO DI FUSARI

La penultima giornata di andata della regular season di Serie A non ha tradito le attese, con l’Ecocity Genzano che si conferma tra le protagoniste del campionato. Al PalaCesaroni, i castellani guidati da David Marin hanno imposto la loro legge superando nettamente il Vitulano Drugstore Manfredonia con un perentorio 4-1. Un risultato che proietta i padroni di casa ai vertici della classifica, mentre sancisce un ulteriore passo falso per i pugliesi, sempre più invischiati nelle zone calde.

PRIMO TEMPO: L’APPROCCIO DELL’ECOCITY

La gara inizia su ritmi intensi, con l’Ecocity che prende subito il comando delle operazioni. I ragazzi di Marin dimostrano una maggiore freschezza atletica e un’organizzazione tattica impeccabile, mettendo in difficoltà il Manfredonia sin dalle prime battute.

Dopo pochi minuti, arriva il gol che rompe l’equilibrio: Fusari, tra i migliori in campo, trova l’angolo giusto con una conclusione chirurgica, firmando l’1-0 per i castellani.

Il Vitulano Drugstore prova a reagire, affidandosi alle iniziative individuali di Well e al lavoro sporco di Bongiorno, ma fatica a costruire azioni pericolose. L’Ecocity, dal canto suo, non si accontenta e continua a macinare gioco. Il raddoppio è nell’aria e arriva puntuale con un’azione corale perfetta, finalizzata ancora da Fusari, che sigla la sua doppietta personale. Il 2-0 con cui si chiude la prima frazione è il giusto premio per una squadra compatta e determinata.

SECONDO TEMPO: CONTROLLO E AFFONDO DECISIVO

Nella ripresa, il copione non cambia. Il Manfredonia prova a rientrare in partita, ma l’Ecocity si dimostra superiore sia sul piano fisico che tecnico. Duarte e Di Luccio si rendono protagonisti di interventi puntuali che neutralizzano le poche sortite offensive dei pugliesi. Al contrario, i padroni di casa non abbassano la guardia e continuano a premere sull’acceleratore.

Il 3-0 arriva grazie a una splendida combinazione che libera Borruto al tiro: il pivot argentino non sbaglia e mette il sigillo su una prestazione maiuscola della squadra. Il Manfredonia trova il gol della bandiera con una conclusione di Bongiorno, deviata quel tanto che basta per spiazzare Timm, ma è un’illusione. Gli ospiti non riescono a capitalizzare il momento e vengono puniti nel finale da una rete di De Luca, che chiude definitivamente i conti sul 4-1.

FUSARI MATTATORE, MANFREDONIA IN DIFFICOLTÀ

Con questa vittoria, l’Ecocity Genzano conferma il suo straordinario stato di forma, alimentato dalle idee di David Marin e dalla classe di giocatori come Fusari, autentico mattatore della serata. Per il Manfredonia, invece, si tratta dell’ennesima battuta d’arresto in una stagione fin qui complicata. La squadra di Monsignori fatica a trovare continuità e deve fare i conti con una classifica sempre più preoccupante.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

A fine partita, David Marin ha espresso soddisfazione per la prestazione dei suoi: “Abbiamo giocato una gara di alto livello, mostrando compattezza e determinazione. Voglio fare i complimenti ai ragazzi, in particolare a Fusari, che ha dimostrato ancora una volta di essere un giocatore fondamentale per noi”.

Sul fronte opposto, Monsignori non ha nascosto la delusione: “Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, ma non abbiamo messo in campo l’intensità necessaria per contrastare una squadra come l’Ecocity. Dobbiamo lavorare molto per invertire questa tendenza”.

LA CLASSIFICA E I PROSSIMI IMPEGNI

Con questo successo, l’Ecocity Genzano consolida la sua posizione nei piani alti della classifica, rimanendo in scia delle prime. Il Manfredonia, invece, è chiamato a una svolta immediata per risalire la china e allontanarsi dalle sabbie mobili della zona retrocessione.

La regular season entra ora nella sua fase più calda, con tutte le squadre chiamate a dare il massimo per raggiungere i propri obiettivi. L’Ecocity continuerà a puntare sul proprio collettivo per sognare in grande, mentre il Manfredonia dovrà ritrovare fiducia e risultati per non vanificare le speranze di salvezza.