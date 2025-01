Con l’apertura ufficiale della 71^ edizione del Carnevale di Manfredonia, prende il via il nuovo programma video esclusivo di StatoQuotidiano.it, “Finalmente Carnevale, a Manfredonia!”

In questa prima puntata, oltre a presentare il progetto di StatoQuotidiano.it, i conduttori hanno intervistato il sindaco di Manfredonia e l’Assessore ai Lavori Pubblici con delega ai grandi eventi, Francesco Schiavone, che hanno illustrato la loro visione del Carnevale 2025, giunto alla 71^ edizione, sottolineando l’intenzione di offrire alla città e ai turisti la possibilità di godere di due settimane di eventi carnevalesche.

LE DATE

Le date da segnare sul calendario saranno quattro:

domenica 23 febbraio 2025 con la gran parata delle meraviglie, dei gruppi mascherati e della cartapesta sipontina;

domenica 2 marzo, dove ci sarà la replica della gran sfilata;

martedì 4 marzo con la Golden Night, grande evento interamente dedicato a Lucio Dalla, che si svolgerà in Largo Diomede e

sabato 8 marzo con la meravigliosa Notte Colorata.

Per l’assessore ai Lavori Pubblici con delega al turismo e ai grandi eventi, Francesco Schiavone tutti gli amministratori hanno “l’obbligo morale nei confronti della città e delle nuove generazioni di andare avanti e di tenere in piedi questa tradizione“. Per Schiavone, Manfredonia ha bisogno di una grande opera di pacificazione sociale.

“Lo scorso anno ho insistito affinché queste manifestazioni non cedesse il passo, proprio perché credo che sia opportuno utilizzarla per pacificare la città, per stare insieme, per ridere, ma anche per parlare per le vie di Manfredonia e soprattutto per vedere i nostri bambini sfilare”.

L’assessore poi rivolge i suoi ringraziamenti ai protagonisti principali dell’evento: “Ai bambini, alle insegnanti, alle famiglie rivolgo il mio più sentito ringraziamento perché senza di loro questo carnevale probabilmente si sarebbe fermato”.

FOTOGALLERY SERATA PH DANIELE CATALANO, STATOQUOTIDIANO

“Devo confessarlo – affermare il sindaco di Manfredonia La Marca – Non ho vissuto il clou del Carnevale da ragazzo perché passavo i miei Carnevali in seminario e in quei giorni ci si prendeva in giro tra preti e amici. Quindi mi è mancato un pezzo, però ho vissuto il Carnevale nell’entusiasmo dei miei figli che hanno partecipato alle varie manifestazioni, in quelle notti passate a fare vestiti…quindi mi porto dentro questo bel ricordo”.

Dopo aver aperto il cassetto dei ricordi il sindaco ha spiegato qual è la sua idea sul Carnevale: “Il Carnevale è una gioia per questa città e noi la dobbiamo condividere, viverla appieno perché tanto le non gioie ne sono già tante, almeno queste giornate cerchiamo di viverle intensamente.” Poi riprendendo le parole dell’assessore Schiavone conclude così il suo intervento “Questa è un’occasione per tutta la comunità di pacificazione. Ma la vera pacificazione deve essere quando tiriamo giù la maschera, quando guardiamo in faccia la realtà e ci guardiamo negli occhi per operare per il bene della comunità.”

Successivamente, il programma ha documentato le impressioni della gente per le vie del centro, raccogliendo le considerazioni sul Carnevale.

Alcuni intervistati, provenienti da fuori città, hanno sottolineato come nelle loro città non si viva la gioia e l’allegria del Carnevale di Manfredonia, unico nel suo genere nel Sud Italia.

Non vi sveliamo nulla di più… Vi auguriamo una buona visione della prima puntata di “Finalmente Carnevale, a Manfredonia”.

Non perdetevi il prossimo appuntamento per vivere insieme il Carnevale di Manfredonia come non l’avete mai visto prima. Stefania, Matteo, Nicola e Daniele vi aspettano!

Il Carnevale di Manfredonia è pronto a conquistare il cuore di tutti!