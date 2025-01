Foggia, 18 gennaio 2025. Non è certo un momento sereno per il Foggia. La sconfitta contro il Monopoli al Veneziani, l’assenza di rinforzi dal mercato invernale e le critiche sempre più accese da parte della piazza hanno reso la settimana dei rossoneri particolarmente turbolenta.

Luciano Zauri, allenatore del Foggia, ha affrontato la situazione nella consueta conferenza stampa alla vigilia della delicata sfida dello Zaccheria contro il Latina, valida per la 23esima giornata del girone C di Serie C. Una partita che, per la squadra e per l’allenatore, rappresenta un’occasione per rilanciarsi e riavvicinare i tifosi.

Zauri: “Serve l’aiuto del nostro pubblico”

Aprendo il suo intervento, Zauri ha sottolineato l’importanza del legame tra squadra e tifosi, specialmente in un momento di difficoltà. “Siamo dispiaciuti perché avremmo voluto dare di più alla nostra gente, che merita soddisfazioni. Dopo un lungo periodo senza pubblico, ci tenevamo a far vivere ai tifosi un clima diverso, uno spirito più positivo. Per questo è fondamentale che ci siano vicini durante la partita: il loro sostegno può fare la differenza nei 90 minuti,” ha dichiarato l’allenatore.

Zauri ha ribadito che il suo ruolo è focalizzato esclusivamente sulla squadra: “Non sta a me difendere il presidente o altre figure dirigenziali, ma siamo tutti sulla stessa barca. Lavoriamo per il bene del Foggia, e la speranza è che i nostri tifosi lo comprendano.”

Mercato in salita: “Non arriverà nessun fenomeno”

Il tecnico ha poi affrontato il tema mercato, che in questi giorni ha generato molte polemiche tra i tifosi. “Alcuni giocatori hanno lasciato la squadra perché giocavano poco, mentre non sono arrivati nuovi innesti per motivi molto semplici. Io e il direttore stiamo lavorando per migliorare il Foggia, ma fino ad oggi abbiamo ricevuto molti rifiuti. La verità è che non arriverà nessun fenomeno,” ha ammesso Zauri con franchezza.

L’allenatore non ha nascosto il suo disappunto per le difficoltà riscontrate: “Non vogliamo persone che debbano essere pregate per venire qui. Questo è un club importante, e se qualcuno non è convinto sin dai primi contatti, è meglio che resti altrove. Preferisco chi ha entusiasmo e voglia di lottare con noi.”

“Il Latina è in forma, ma dipende da noi”

Nonostante le difficoltà, Zauri ha mostrato determinazione e fiducia per la gara contro il Latina. “È una squadra che vive un ottimo momento e sappiamo che ci aspetta una partita tosta. Tuttavia, molto dipenderà da noi: dobbiamo imporre il nostro gioco e tornare alla vittoria.”

Sul fronte degli indisponibili, Zauri ha fatto chiarezza: “Per domani mancheranno soltanto Pazienza e Parodi. Per il resto, sono tutti recuperati, inclusi Danzi e Santaniello, che hanno smaltito i rispettivi problemi.”

“Non ci arrendiamo”

L’allenatore ha poi parlato del proprio impegno e dell’approccio della squadra: “Se avessi perso entusiasmo, me ne sarei già andato. Lo stesso vale per i ragazzi: anche nei momenti difficili abbiamo sempre messo l’anima in campo. I risultati non sono arrivati, è vero, ma sul piano del gioco non abbiamo demeritato. Quando si perde, però, tutto diventa più complicato, e bisogna lavorare ancora più duramente.”

Zauri ha concluso lanciando un messaggio di fiducia: “Non è il momento di abbattersi. Restiamo concentrati e uniti, consapevoli che possiamo risalire in classifica. Serve equilibrio, tanto dentro quanto fuori dal campo.”

Lo riporta lacasadic.com.