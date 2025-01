Giugliano - Cerignola 1-3, Raffaele: "Questa vittoria ci dà morale"

Il Cerignola ritrova il sorriso con una prova di carattere e solidità, vincendo 3-1 in trasferta contro il Giugliano nella sfida disputata il 17 gennaio 2025. La formazione guidata da Giuseppe Raffaele ha messo in campo determinazione e qualità, confermando i segnali positivi delle ultime giornate di campionato. Al termine del match, l’allenatore ha elogiato la prestazione dei suoi: “I ragazzi hanno risposto esattamente come mi aspettavo. Partite come questa richiedono carattere, e oggi lo abbiamo dimostrato. Questa vittoria ci dà morale e fiducia per affrontare al meglio il resto della stagione”.

Lo riporta Antennasud.