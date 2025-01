Il trucco per attivare le notifiche sugli autovelox in Google Maps, secondo recenti guide online, non riguarda una funzionalità diretta di Maps, ma l’uso di un’app aggiuntiva.

Attualmente, Google Maps non segnala gli autovelox in tempo reale, ma è possibile ricevere avvisi tramite l’integrazione di un’app chiamata TomTom AmiGO.

Questa app, che può essere scaricata gratuitamente dal Play Store per dispositivi Android, consente di ricevere notifiche sugli autovelox mentre si utilizza Google Maps come navigatore. Il processo per configurarlo è il seguente:

Scarica e installa TomTom AmiGO dal Play Store. Abilita la localizzazione del dispositivo e le indicazioni vocali nell’app. Vai alle impostazioni della mappa e attiva l’opzione di sovrapposizione. Seleziona l’opzione per consentire la visualizzazione sopra altre app. Ora, quando utilizzi Google Maps, TomTom AmiGO mostrerà gli avvisi sugli autovelox presenti lungo il percorso.

Va sottolineato che, in Italia, non è legale segnalare direttamente gli autovelox in tempo reale. È consentito, invece, segnalare le aree dove è possibile che la polizia stia effettuando controlli, specialmente in presenza di cartelli che avvisano della presenza di dispositivi elettronici di rilevamento della velocità.

In questo modo, se segui i passaggi sopra descritti, potrai ricevere notifiche sugli autovelox tramite Google Maps, grazie all’integrazione di TomTom AmiGO.

Lo riporta fanpage.it