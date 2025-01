Manfredonia – Nuovo episodio di disagio per i pazienti dell’Ospedale San Camillo di Manfredonia: la TAC della struttura sanitaria si è nuovamente guastata, causando notevoli disagi e ulteriori ritardi per gli utenti che necessitano di esami diagnostici urgenti.

L’apparecchiatura, fondamentale per la diagnostica avanzata, è già stata al centro di episodi simili in passato, sollevando interrogativi sulla manutenzione e sull’efficienza delle strutture sanitarie locali. Questo nuovo guasto non solo amplifica il caos organizzativo, ma mette seriamente a rischio la salute di molti cittadini.

Un grido d’allarme dai pazienti

Numerosi pazienti si sono rivolti alla redazione di StatoQuotidiano per denunciare una situazione che definiscono “insostenibile”. “Nessuno sembra preoccuparsi delle conseguenze”, afferma un cittadino. “Stiamo parlando della vita delle persone: gli esami eseguiti con la TAC sono fondamentali per individuare patologie gravi e per avviare trattamenti tempestivi. Non è accettabile che queste interruzioni continuino a verificarsi”.

La denuncia non riguarda solo l’inefficienza tecnica, ma anche la mancanza di comunicazione e di alternative per i pazienti. In molti casi, chi necessita di esami urgenti è costretto a rivolgersi a strutture private o a recarsi in altri ospedali, con costi e disagi aggiuntivi.

Un appello alle autorità

La comunità richiede un intervento immediato e risolutivo da parte delle autorità sanitarie e amministrative competenti. “È necessario garantire un servizio efficiente e continuo per tutelare il diritto alla salute dei cittadini”, ribadisce un paziente.

L’Ospedale San Camillo, come punto di riferimento per un ampio bacino di utenza, non può permettersi di operare con attrezzature obsolete o inadeguate.

Questa situazione rappresenta un ulteriore campanello d’allarme sullo stato della sanità pubblica locale. I cittadini chiedono maggiore attenzione e investimenti per migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi.

Stato Quotidiano continuerà a monitorare la vicenda, dando voce ai cittadini e sollecitando risposte dalle autorità competenti.