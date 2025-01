Paolo Carbonaro, centrocampista del Manfredonia, ha parlato con determinazione alla vigilia della sfida contro l’Angri, una partita fondamentale per le sorti della stagione. In un’intervista rilasciata ai microfoni del club, il giocatore ha analizzato la situazione della squadra, partendo dalla sconfitta contro il Fasano, e ha messo in evidenza l’urgenza di invertire la tendenza negativa per mantenere vive le speranze di salvezza.

L’analisi della sconfitta con il Fasano

Carbonaro non ha nascosto il disappunto per l’atteggiamento della squadra nella partita contro il Fasano, un risultato che ha pesato sul morale del gruppo. “A Fasano abbiamo mostrato un atteggiamento sbagliato”, ha dichiarato il centrocampista. “Non siamo scesi in campo con la giusta mentalità, e questo ha influito sul risultato. Una partita che doveva essere affrontata con determinazione e concentrazione è invece sfuggita di mano. È qualcosa che dobbiamo assolutamente correggere.”

La sconfitta, per Carbonaro, non è solo una questione di gioco, ma di approccio mentale. “In situazioni come queste, è fondamentale avere la giusta testa. Abbiamo le capacità per far bene, ma dobbiamo rimanere concentrati e uniti, senza permettere che momenti negativi influenzino il nostro spirito”, ha aggiunto. La riflessione di Carbonaro è chiara: la squadra deve fare un passo in avanti anche dal punto di vista mentale, evitando che la paura o la frustrazione prendano il sopravvento.

Uno degli aspetti più sottolineati da Carbonaro è la necessità di compattarsi come squadra. “Dobbiamo compattarci, unirci. Questo è ciò che fa la differenza, come abbiamo dimostrato l’anno scorso”, ha dichiarato con convinzione. Il riferimento all’anno precedente è un richiamo a una stagione in cui il Manfredonia, nonostante le difficoltà, è riuscito a mantenere la categoria grazie alla forza del gruppo e alla determinazione messa in campo in ogni partita. Il centrocampista è consapevole che solo con l’unità di intenti il Manfredonia potrà risollevarsi dalla situazione difficile che sta attraversando.

Carbonaro ha insistito sull’importanza di lavorare come una squadra coesa, dove ogni elemento è chiamato a dare il massimo per il bene comune. “Quando ci siamo compattati e abbiamo lavorato insieme, le cose sono andate meglio. Dobbiamo ricordarci di quello spirito, di quella forza che ci ha permesso di superare le difficoltà dell’anno scorso.”

Il ruolo della salvezza: “Dobbiamo fare punti”

La salvezza è il grande obiettivo del Manfredonia, e Carbonaro è consapevole che il tempo per fare punti sta diventando sempre più limitato. “Dobbiamo cominciare a fare punti, altrimenti la situazione si farà davvero dura”, ha dichiarato con franchezza. Ogni partita da qui in avanti sarà un bivio per il futuro della squadra, e il centrocampista sa che la partita contro l’Angri potrebbe essere uno snodo cruciale.

Carbonaro ha aggiunto che non basta più aspettare il risultato giusto, ma che la squadra deve essere protagonista. “Non possiamo più permetterci di restare passivi. Dobbiamo essere noi a fare la differenza, a imporre il nostro gioco. Ogni punto conquistato è un passo verso la salvezza, e non possiamo lasciarci sfuggire altre occasioni.”

Il giocatore ha anche riconosciuto che, nonostante le difficoltà, la squadra ha tutte le carte in regola per risalire la classifica. “Abbiamo un gruppo valido, con qualità. Non è il momento di mollare, anzi, dobbiamo reagire con forza e determinazione. La salvezza è ancora alla nostra portata, ma per raggiungerla dobbiamo cambiare subito rotta”, ha concluso Carbonaro.

La partita contro l’Angri si presenta come una delle più decisive della stagione per il Manfredonia, e Paolo Carbonaro ha lanciato un messaggio chiaro alla squadra: compattarsi, reagire e fare punti. La sconfitta contro il Fasano deve essere un punto di partenza per rimettersi in carreggiata e non lasciare che il destino della stagione venga deciso da altri. La salvezza passa per una serie di risultati positivi, e ogni partita da qui in avanti sarà fondamentale per il futuro della squadra. Il Manfredonia è pronto a lottare e a dare tutto per conquistare la permanenza in Serie D.