Manfredonia. Come risaputo, il 17 gennaio 2025, un incendio devastante ha colpito le zone di Via delle Antiche Mura e Via Pietrantonio Rosso a Monticchio, causando ingenti danni e suscitando preoccupazioni per la salute dei residenti. Nonostante i tentativi di ripristino, i cittadini segnalano una situazione irrisolta: l’aria è ancora impregnata di fumi tossici e i rifiuti bruciati sono stati solo spostati in una zona vicina, creando una discarica a cielo aperto.

I residenti, costretti a pulire autonomamente le proprie case, denunciano una continua esposizione ai rischi chimici. Le autorità, pur intervenendo, non hanno adottato misure efficaci per rimuovere i rifiuti in modo sicuro. In risposta a queste denunce, il Sindaco di Manfredonia ha emesso un’ordinanza per avviare interventi urgenti.

Il proprietario dei locali ha avviato la rimozione dei rifiuti e il ripristino dei luoghi. Con il supporto di un’impresa specializzata, sono anche iniziati i lavori per la pulizia delle facciate annerite dal fumo. Nonostante ciò, i timori di nuovi incendi e la continua preoccupazione per la salute rimangono vivi tra i residenti, che chiedono un intervento tempestivo da parte delle autorità competenti.

La comunità di Monticchio continua a sperare in soluzioni concrete e rapide, temendo ulteriori gravi conseguenze per la sicurezza e la salute della zona.