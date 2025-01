Manfredonia – Il dibattito sulle attività sportive gratuite organizzate nel Comune di Manfredonia si accende e vede l’intervento diretto del Comitato UISP Foggia-Manfredonia. La presidente Annunziata Zorretti ha espresso il dissenso dell’associazione rispetto alla gestione della vicenda, ritenendo necessario tutelare i principi e i valori dello sport, nonché difendere le associazioni sportive coinvolte.

“Non possiamo condividere questo approccio alla gestione e somministrazione dello sport alla popolazione,” ha dichiarato Zorretti, intervenendo a nome del comitato che rappresenta l’ente di promozione sportiva di livello nazionale nella provincia di Foggia. “Sentiamo il dovere di difendere lo sport e di intervenire in supporto delle associazioni che hanno lanciato un grido di aiuto. Alcune di queste sono affiliate al nostro ente, ma il nostro impegno va oltre: riguarda i valori fondamentali dello sport, come lealtà e inclusione.”

Secondo il Comitato UISP, la situazione è stata “ideata male e realizzata ancora peggio,” evidenziando una carenza di conoscenza sul mondo sportivo da parte dei responsabili. “Chi opera in questo settore abbraccia senza riserve valori di fair play, non solo in campo ma anche e soprattutto fuori,” ha aggiunto la presidente.

Per evitare ulteriori danni all’immagine dello sport locale, il Comitato UISP ha già avviato un dialogo con l’amministrazione comunale di Manfredonia. L’obiettivo è ricomporre il conflitto e chiudere rapidamente questa controversia che, secondo Zorretti, sta arrecando gravi danni all’intero settore sportivo.

La vicenda ha messo in evidenza una spaccatura che rischia di compromettere il rapporto tra le istituzioni e il tessuto associativo locale, da sempre fondamentale per la promozione dello sport come strumento di crescita sociale.

La speranza, conclude il Comitato UISP, è che prevalgano il dialogo e il rispetto dei principi fondamentali che lo sport rappresenta.