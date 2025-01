Nel cuore del Parco Nazionale del Gargano, a Monte Sant’Angelo, sorge Gargano Sapori, un’azienda artigianale che dal 1999 porta sulle tavole di tutto il mondo i sapori tradizionali della Puglia. Fondata da Mario Maratea, l’impresa è un punto di riferimento per chi desidera assaporare la genuinità dei prodotti tipici garganici.

Una storia di Passione e Tradizione

Mario Maratea, originario di Monte Sant’Angelo, ha dedicato la sua vita alla valorizzazione delle ricette tradizionali del Gargano.

Con oltre 25 anni di esperienza, ha trasformato la sua passione in un’azienda che produce liquori, pasta, dolci, confetture e taralli secondo le antiche ricette locali. La qualità dei suoi prodotti è riconosciuta a livello nazionale e internazionale, con numerosi premi e riconoscimenti ricevuti nel corso degli anni.

Prodotti Artigianali di Alta Qualità

Gargano Sapori offre una vasta gamma di prodotti artigianali, tra cui:

Liquori : oltre 80 varietà, tra cui il celebre limoncello del Gargano, realizzati con frutti selezionati e metodi di produzione tradizionali.

: oltre 80 varietà, tra cui il celebre limoncello del Gargano, realizzati con frutti selezionati e metodi di produzione tradizionali. Pasta : preparata esclusivamente con semola di grano duro e acqua, per garantire un prodotto genuino e dal sapore autentico.

: preparata esclusivamente con semola di grano duro e acqua, per garantire un prodotto genuino e dal sapore autentico. Dolci : specialità tipiche del Gargano, come la cartellata, preparata secondo l’antica ricetta locale.

: specialità tipiche del Gargano, come la cartellata, preparata secondo l’antica ricetta locale. Confetture : marmellate di arance, limoni e mandarini, prodotte senza conservanti e con frutta del Gargano.

: marmellate di arance, limoni e mandarini, prodotte senza conservanti e con frutta del Gargano. Taralli: oltre ai classici tarallini, numerose varianti che esaltano i sapori della tradizione pugliese.

Riconoscimenti e Successi

Nel corso degli anni, Gargano Sapori ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui:

Italy Food Awards 2024 : trionfo nazionale per l’azienda di Mario Maratea.

: trionfo nazionale per l’azienda di Mario Maratea. Best Practice “Monza, Why Not? 2024” : un ulteriore grande riconoscimento per la qualità dei suoi prodotti.

: un ulteriore grande riconoscimento per la qualità dei suoi prodotti. Puglia Food Award : premio che sottolinea l’eccellenza della gastronomia pugliese.

: premio che sottolinea l’eccellenza della gastronomia pugliese. Mostra Internazionale del Cinema di Venezia : presenza dell’azienda in un contesto prestigioso.

: presenza dell’azienda in un contesto prestigioso. Rilevanza su Rai e Mediaset: apparizioni televisive che hanno contribuito a diffondere la cultura gastronomica del Gargano.

Gargano Sapori si distingue per l’impegno nella qualità e nel rispetto delle tradizioni culinarie del Gargano. Ogni fase della produzione è certificata e rispetta i più alti standard europei in termini di sicurezza alimentare. L’azienda è presente in tutte le fiere nazionali ed estere, portando i sapori del Gargano nel mondo.

Per scoprire di persona la qualità dei prodotti e l’atmosfera unica di Gargano Sapori, è possibile visitare la sede dell’azienda a Monte Sant’Angelo, in Località Stinchitiello Zona PIP 71037. Per informazioni e acquisti online, è possibile visitare il sito ufficiale:

Gargano Sapori rappresenta un viaggio nei gusti autentici del Gargano, offrendo prodotti che raccontano la storia e la cultura di una terra ricca di tradizioni culinarie.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’azienda via email all’indirizzo garganosapori@saporidallitalia.it o telefonicamente al numero 0884565713.

Scopri i sapori del Gargano con Gargano Sapori e porta a casa un pezzo di tradizione pugliese.

(messaggio promozionale privo di attribuzione commerciale)