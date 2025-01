San Nicandro Garganico, continua il calo della popolazione residente: un trend inarrestabile da oltre vent’anni

San Nicandro Garganico, pittoresco comune situato nel cuore del Gargano, sta affrontando un persistente e significativo calo della popolazione residente. Secondo i dati ufficiali, al 1° gennaio 2025 la popolazione del paese è scesa a 13.740 unità, un numero che rappresenta una diminuzione di 201 abitanti rispetto all’anno precedente, quando al 1° gennaio 2024 il comune contava 13.941 residenti. Il trend negativo, dunque, continua inesorabile, nonostante gli sforzi per stimolare la crescita demografica e mantenere vive le tradizioni e l’identità del paese.

I numeri della popolazione: una continua discesa

Il bilancio demografico di San Nicandro Garganico continua a registrare una tendenza al ribasso. Se nel 2023 la popolazione totale era di 13.941 abitanti, suddivisi in 6.691 maschi e 7.250 femmine, nel 2024 la situazione è ulteriormente peggiorata, con una leggera diminuzione soprattutto per quanto riguarda la componente maschile: 6.588 uomini e 7.152 donne. Una perdita complessiva di 201 persone in un anno, un dato che non sembra essere un’eccezione, ma una continuazione di un processo che ha ormai radici profonde.

La differenza tra i dati di questi ultimi anni e quelli del passato è evidente. La popolazione di San Nicandro, infatti, ha visto una continua contrazione negli ultimi decenni, e il confronto con i numeri di venti anni fa è particolarmente significativo. Al 31 dicembre 1995, il paese vantava una popolazione di 19.370 abitanti, un numero ben più consistente rispetto ai 13.740 attuali. La divisione tra i due sessi nel 1995 era di 9.492 maschi e 9.878 femmine, un dato che mette in luce come il paese stesse vivendo una fase di espansione demografica.

Un calo demografico che si prolunga nel tempo

Se consideriamo la distanza temporale di venti anni tra il 1995 e il 2025, il calo della popolazione residente di San Nicandro Garganico appare preoccupante. In questo arco di tempo, infatti, il paese ha visto ridursi la propria popolazione di ben 5.630 abitanti, una diminuzione che rappresenta circa il 29% della popolazione complessiva di due decenni fa. Questo dato, purtroppo, non è un caso isolato ma segue una tendenza che interessa numerosi comuni del Sud Italia, spesso legata alla difficile situazione economica, alla scarsità di opportunità lavorative e alla continua emigrazione verso le città più grandi o verso l’estero.

Le cause del decremento: la fuga dai piccoli centri

Le cause di questo continuo decremento demografico sono molteplici e non esauriscono in sé una singola motivazione. Innanzitutto, la difficoltà di trovare occupazione stabile, soprattutto tra i giovani, ha portato molti abitanti, in particolare i più giovani, a lasciare il paese in cerca di migliori opportunità lavorative nelle grandi città. L’invecchiamento della popolazione, poi, è un altro fattore determinante. La bassa natalità e l’alta mortalità, insieme alla scarsa attrattività del territorio per i più giovani, contribuiscono a un lento ma costante invecchiamento della popolazione residente.

Inoltre, la mancanza di infrastrutture moderne, servizi adeguati e investimenti in progetti di sviluppo, rende San Nicandro Garganico poco attrattivo per chi potrebbe pensare di trasferirsi o di investire nel territorio. La scuola, le opportunità di socializzazione e le attività culturali, per quanto attive, non sono sufficienti a contrastare l’emorragia di residenti che, di anno in anno, diminuiscono progressivamente.

Un futuro incerto: le sfide per la comunità di San Nicandro

Con una popolazione che continua a ridursi e un quadro economico e sociale che non sembra offrire molte speranze di recupero, il futuro di San Nicandro Garganico appare incerto. Se non ci saranno interventi concreti da parte delle istituzioni per favorire la crescita e lo sviluppo del territorio, la popolazione potrebbe continuare a calare, con effetti negativi non solo sul piano demografico, ma anche su quello economico e sociale.

Le sfide che attendono il comune sono molteplici. In primo luogo, è necessario affrontare il problema della disoccupazione giovanile e incentivare l’occupazione, in modo che i giovani non si sentano costretti ad abbandonare il paese per cercare lavoro altrove. In secondo luogo, è fondamentale investire nelle infrastrutture, nei servizi e nelle attività che possano attrarre nuove famiglie e imprenditori. Solo con un rilancio della vivibilità del paese, della sua economia e dei suoi servizi, San Nicandro Garganico potrebbe sperare di invertire la tendenza e fermare il lento declino demografico.

Una riflessione sul futuro dei piccoli comuni del Sud Italia

Il caso di San Nicandro Garganico non è unico. Molti piccoli comuni del Sud Italia stanno affrontando un fenomeno simile, con una forte emigrazione verso le città e l’estero, la perdita di abitanti e la difficoltà di attrarre nuove generazioni. È necessario, quindi, un ripensamento generale delle politiche di sviluppo per i piccoli centri, puntando su una crescita equilibrata, sull’innovazione e sul rafforzamento dei legami sociali e culturali.

In conclusione, se San Nicandro Garganico vuole evitare il rischio di diventare un paese fantasma, è necessario un impegno comune delle amministrazioni locali, delle imprese e della comunità per invertire questa tendenza e offrire un futuro di speranza e opportunità alle nuove generazioni. La sfida è grande, ma non impossibile.