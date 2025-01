Domani alle 15 il Manfredonia scenderà in campo al Miramare per affrontare l’Angri, in un match cruciale per la lotta salvezza. Nella gara d’andata, disputata al “Novi”, la sfida terminò 0-0, con un discusso “goal fantasma” che sembrava aver varcato la linea di porta. Lo scorso anno, invece, i grigiorossi si imposero per 3-1 sul campo dei sipontini.

IL MOMENTO DEL MANFREDONIA

Attualmente, il Manfredonia occupa la 15ª posizione in classifica con 14 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pareggi e 11 sconfitte. La squadra ha segnato 14 reti e ne ha subite 33. Tra le mura amiche, i biancocelesti hanno raccolto 9 punti in 10 partite, con 2 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte, segnando 9 goal e subendone 15.

Nelle ultime 5 partite di campionato, i ragazzi di mister Cinque hanno ottenuto 5 punti (1 vittoria, 2 pareggi e 2 sconfitte), con 5 reti realizzate e 10 subite. Al Miramare, invece, il rendimento recente è più incoraggiante: 6 punti conquistati nelle ultime 5 gare casalinghe, con 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sola sconfitta, accompagnati da 7 goal segnati e 5 incassati.

La squadra arriva alla sfida di domani con una striscia positiva di 4 risultati utili consecutivi in casa. Spicca la vittoria per 3-0 contro la Palmese, oltre ai pareggi contro Casarano (2-2), Martina (1-1) e Virtus Francavilla (0-0). L’ultima sconfitta al Miramare risale al 10 novembre, quando il Gravina si impose 2-1 nei minuti finali.

Tuttavia, il Manfredonia dovrà fare a meno del difensore Francesco Forte, squalificato per somma di ammonizioni dopo il match contro il Fasano. Il capocannoniere della squadra resta Mirko Giacobbe, autore di 4 reti in stagione.

IL MOMENTO DELL’ANGRI

L’Angri si trova in 17ª posizione con 13 punti, raccolti grazie a 3 vittorie, 4 pareggi e 12 sconfitte. I grigiorossi hanno segnato 18 goal, subendone 37. In trasferta, il bilancio è particolarmente negativo: 1 vittoria, 1 pareggio e 7 sconfitte in 9 gare, con 6 reti realizzate e 20 incassate.

Le ultime 5 partite di campionato hanno visto l’Angri collezionare 5 sconfitte consecutive, con soli 2 goal segnati e 14 subiti. Lontano dal “Novi”, la situazione è altrettanto critica: 7 sconfitte consecutive, con 20 reti incassate e appena 2 realizzate. L’ultima e unica vittoria esterna risale al 29 settembre, quando i grigiorossi si imposero con un netto 4-0 sul campo del Francavilla. Da allora, la squadra non segna in trasferta dal 17 novembre.

La formazione allenata da Scorsini, tornato in panchina a gennaio, arriva al Miramare con una serie di 8 sconfitte consecutive, ma con la speranza di invertire la rotta. Il miglior marcatore della squadra è Mariano Petricciuolo, autore di 3 goal in stagione.

LA SFIDA DI DOMANI

La partita rappresenta un appuntamento decisivo per entrambe le squadre, impegnate nella lotta per la salvezza. Il Manfredonia punta a riscattarsi dopo la pesante sconfitta per 4-1 subita a Fasano nella scorsa giornata e a sfruttare il fattore campo, dove ha mostrato segnali di crescita nelle ultime settimane. I recenti innesti di Iurilli e Puzirevskis potrebbero dare maggiore incisività al reparto offensivo, offrendo nuove soluzioni in attacco.

Nonostante il periodo nero, l’Angri resta un avversario da non sottovalutare. Con il ritorno di Scorsini in panchina, i grigiorossi hanno disputato una buona prova contro l’Ugento, pur uscendo sconfitti. Questo potrebbe renderli più determinati a interrompere la lunga striscia negativa.

Per la gara di domani, l’Angri potrebbe schierarsi con un 4-3-3: Viscovo in porta, difesa composta da Kljajic, Ciriello, Cassese e Severino; a centrocampo Rosolino, Said e Carnevale; in attacco il tridente Giannini, Kunic e Drolè.

Il Manfredonia dovrà mantenere alta l’attenzione e sfruttare le difficoltà difensive degli avversari per cercare tre punti fondamentali in ottica salvezza.

Lo riporta Manfredonia Calcio 1932.