Franco Cinque, allenatore del Manfredonia, ha parlato con determinazione alla vigilia della partita casalinga contro l’Angri, che si preannuncia essere uno dei momenti più critici della stagione. L’incontro, infatti, potrebbe risultare decisivo per il futuro della squadra in Serie D.

Cinque non ha nascosto la sua preoccupazione, ma anche la fiducia che il Manfredonia possa riuscire a portare a casa i tre punti necessari per mantenere vive le speranze di salvezza. In particolare, l’allenatore ha sottolineato l’importanza di questo incontro: “Questa partita è diventata fondamentale per noi. Dopo la sconfitta con il Fasano, non possiamo permetterci altri passi falsi. È una partita da vincere, senza se e senza ma. Non c’è tempo per tentennamenti.”

La Serie D, infatti, si sta rivelando particolarmente impegnativa per il Manfredonia, che, sebbene abbia messo in mostra buoni sprazzi di gioco durante la stagione, ha anche dovuto affrontare difficoltà notevoli, tra cui un infortunio a diversi giocatori chiave e una gestione complessa della rosa a causa di assenze multiple. La gara contro l’Angri, che si trova anch’essa a lottare per la salvezza, non può essere sottovalutata. Cinque è consapevole che una vittoria cambierebbe drasticamente la prospettiva della squadra, regalando nuove motivazioni e punti decisivi per la permanenza in campionato.

La sconfitta di domenica scorsa contro il Fasano ha lasciato il segno nello spogliatoio, ma Cinque non vuole che l’episodio diventi un alibi. “Abbiamo giocato in una condizione difficile”, ha spiegato, “con numerosi giocatori fuori per infortuni, febbre e altre problematiche. Non siamo riusciti a schierare la formazione migliore e questo ha influito sul risultato. Ma non è il momento di guardare al passato. Ora dobbiamo voltare pagina e concentrarci sul prossimo impegno.”

Questa dichiarazione non è solo un modo per giustificare il risultato deludente, ma anche un segno della determinazione con cui il Manfredonia si approccia alla sfida con l’Angri. Cinque sa che il calcio è fatto di momenti e che la squadra deve imparare a reagire velocemente, senza lasciare spazio alla delusione. “Ogni partita è una nuova opportunità, e quella contro l’Angri è un’occasione troppo importante per non affrontarla con la giusta mentalità”, ha aggiunto l’allenatore.

L’unità del gruppo: “Non dormiamo la notte per il Manfredonia”

Nonostante le difficoltà, Cinque ha voluto anche sottolineare l’importanza dell’unità del gruppo. L’allenatore è convinto che la squadra sia coesa, determinata a raggiungere l’obiettivo comune della salvezza. “In questi momenti difficili, è fondamentale che il gruppo rimanga unito. Siamo tutti consapevoli della situazione e lavoriamo con la massima intensità. Il Manfredonia merita di restare in Serie D, e questo è ciò che ci motiva ogni giorno. Non dormiamo la notte pensando a come migliorare e come fare per portare la squadra fuori da questa situazione”, ha dichiarato con passione.

L’allenatore ha voluto chiarire che non è solo il risultato sul campo a contare, ma anche la cultura del lavoro che la squadra sta cercando di costruire. “Ci stiamo impegnando al massimo, sia in allenamento che in partita. Ogni giorno mettiamo il cuore e la testa per cercare di risolvere i problemi e dare una risposta sul campo. Non ci arrenderemo. Siamo una squadra che crede nella salvezza e lottiamo per raggiungerla fino all’ultimo minuto di gioco.”

Nonostante le difficoltà incontrate durante la stagione, Cinque non ha mai perso la fiducia nel progetto e nel potenziale della sua squadra. Il Manfredonia ha avuto un inizio complicato, ma con il giusto atteggiamento e un po’ di fortuna, l’allenatore è convinto che la salvezza sia ancora alla portata. “Ci sono ancora tante partite da giocare e nulla è deciso. In Serie D, ogni partita è una battaglia e dobbiamo essere pronti a lottare fino alla fine.”

Inoltre, Cinque ha voluto esprimere il suo apprezzamento nei confronti della tifoseria, che nonostante i momenti di difficoltà, ha sempre sostenuto la squadra. “I nostri tifosi sono fondamentali. Il loro supporto è essenziale per noi, soprattutto nei momenti difficili. Ci danno la carica per continuare a combattere, e questo è un grande stimolo. La nostra salvezza è anche la loro salvezza, e insieme possiamo farcela.”