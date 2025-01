La crisi idrica che colpisce la Puglia rappresenta una delle maggiori sfide per il settore agricolo della regione, che rischia di vedere compromessa la propria produttività. Al centro del problema c’è la diga di Occhito, un’infrastruttura essenziale per l’approvvigionamento idrico della provincia di Foggia, la cui capacità massima di 250 milioni di metri cubi è ormai solo un lontano ricordo. A causa della scarsità di piogge, il livello attuale si attesta appena a 34 milioni di metri cubi, un valore insufficiente a sostenere le necessità del territorio.

La Puglia non è nuova a situazioni di emergenza idrica. Tuttavia, la scorsa estate ha evidenziato in modo drammatico gli effetti della siccità: la produzione agricola nella zona di Foggia ha subito perdite fino al 50% per il raccolto di grano e al 25% per i pomodori. “La situazione è insostenibile, e le perdite rischiano di diventare permanenti senza interventi strutturali urgenti,” denuncia Angelo Miano, presidente provinciale della CIA (Confederazione Italiana Agricoltori).

Parallelamente, la diga molisana del Liscione, che scarica in mare oltre 200 milioni di metri cubi d’acqua ogni anno, rappresenta un paradosso. Da oltre sette anni si discute senza successo di un progetto per trasferire parte di questa acqua in Puglia, ma mancano ancora circa 100 milioni di euro di finanziamenti per realizzare i dieci chilometri di collegamento necessari.

L’inazione ha esasperato gli agricoltori e gli operatori del settore. Francesco Santoro, direttore del Consorzio di Bonifica della Capitanata, ha sottolineato come l’acqua della diga di Occhito sia attualmente utilizzata solo per usi civili. “Anche se le piogge degli ultimi mesi hanno migliorato leggermente la situazione, la quantità disponibile è comunque insufficiente a garantire la sopravvivenza del comparto agricolo.”

Nonostante i fondi del PNRR abbiano destinato circa 60 milioni di euro alla manutenzione delle infrastrutture esistenti, la costruzione di nuovi collegamenti rimane bloccata. Le procedure burocratiche e la mancata intesa tra le Regioni coinvolte rallentano qualsiasi progresso.

Luigi Giuseppe Decollanz, presidente di Acquedotto del Sud S.p.A., ha dichiarato che sarebbe necessario un commissario straordinario per sbloccare le procedure. “È inaccettabile che un’opera fondamentale come questa resti ferma a causa di ritardi amministrativi,” afferma Decollanz, evidenziando come la desertificazione minacci non solo l’agricoltura ma anche il patrimonio naturale e culturale della Puglia.

Gli agricoltori, però, non possono aspettare oltre. “Il rischio è che molti lascino l’attività, portando a una perdita irreversibile per l’intero territorio,” avverte Santoro.

L’emergenza idrica in Puglia è solo l’ennesimo capitolo di una crisi che riguarda l’intero Paese. L’acqua, una risorsa fondamentale per l’agricoltura e la vita quotidiana, deve essere gestita con priorità assoluta. Senza un cambio di passo deciso, il rischio è quello di perdere un settore chiave dell’economia regionale e un patrimonio unico per tutta l’Italia.

