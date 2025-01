Emergenza rifiuti nel quartiere Ferrovia: "striscioni tra i cassonetti stracolmi e degrado"

L’emergenza rifiuti a Foggia continua a essere una delle piaghe più evidenti, specialmente nel quartiere Ferrovia, dove scene come quelle immortalate in queste immagini rappresentano ormai la norma. Cassonetti traboccanti, rifiuti sparsi sui marciapiedi, e striscioni – seppur virtuali – che sembrano urlare un esasperato grido di denuncia.

In via Monfalcone (prima immagine), accanto ai cassonetti sovraccarichi, un eloquente messaggio chiede conto delle promesse mai mantenute: “Viviamo nei rifiuti. Le multe dove sono? Aspettiamo le fototrappole”. Un riferimento diretto alle tanto annunciate misure di controllo, come le fototrappole contro l’abbandono illegale di rifiuti, che però non si sono mai concretizzate. Inoltre, le sanzioni per il mancato rispetto delle regole sul conferimento sembrano essere una realtà dimenticata, alimentando una percezione di impunità.

In via Piave (seconda immagine), la situazione non migliora. Qui, accanto al caos dei rifiuti, un altro striscione sarcastico recita: “Benvenuti a Foggia. Siamo saliti di tre posti per qualità della vita”. Un’amara ironia che sottolinea il contrasto tra i proclami istituzionali e la realtà quotidiana dei cittadini, costretti a convivere con un degrado dilagante.

Entrambe le immagini sembrano raccontare una verità troppo scomoda per essere ignorata. Il quartiere Ferrovia, un tempo sede di attività fiorenti e un simbolo della vivacità cittadina, è ormai associato a situazioni di abbandono e scarsa attenzione. Nonostante le promesse di interventi risolutivi e i ripetuti appelli dei residenti, le strade continuano a essere invase da spazzatura, senza che si intraveda una reale soluzione all’orizzonte.

C’è un dubbio che sorge spontaneo: questi striscioni virtuali potrebbero essere interpretati come una provocazione per richiamare l’attenzione su una situazione insostenibile. Fatti o fiction, il significato non cambia: il problema è reale, e l’urgenza di un intervento concreto è sotto gli occhi di tutti.