Il Foggia ritrova il sorriso, Monopoli sconfitto dopo 15 turni utili

La 23ª giornata del Girone C di Lega Pro regala emozioni contrastanti per le squadre pugliesi. Il Foggia torna alla vittoria, battendo di misura il Latina con il risultato di 1-0. A decidere la gara è il gol di Emmausso, arrivato al 50’, che permette ai rossoneri di interrompere un periodo difficile. Con questi tre punti, il Foggia sale a quota 28 in classifica, lasciandosi alle spalle la zona playout, ora distante due lunghezze.

La gioia del Foggia contrasta con l’amarezza del Monopoli, che vede interrompersi la sua straordinaria serie positiva di quindici risultati utili consecutivi. La capolista biancoverde cade in Piemonte, battuta 1-0 dalla Juventus Under 23. Il gol decisivo arriva su rigore, trasformato da Palumbo. Nonostante la sconfitta, il Monopoli mantiene il primo posto in classifica, approfittando del mezzo passo falso del Benevento, che pareggia 1-1 in casa contro il Team Altamura.

I giallorossi sanniti erano passati in vantaggio con Manconi, ma sono stati raggiunti dal gol di Minesso, che consente al Team Altamura di uscire con un prezioso punto. Questo risultato impedisce al Benevento di superare il Monopoli, che ha comunque una partita in meno rispetto agli avversari.

La giornata sorride invece all’Audace Cerignola, che consolida il suo terzo posto in classifica con una netta vittoria per 3-1 sul campo del Giugliano. La squadra cerignolana dimostra ancora una volta la sua solidità, restando in scia delle prime posizioni.

Il momento nero del Taranto, invece, sembra non avere fine. La formazione rossoblù, penalizzata in classifica da diverse sanzioni, incassa un’altra pesante sconfitta, questa volta per 3-0 contro il Trapani. Con soli 3 punti all’attivo, i tarantini restano fanalino di coda della classifica e vedono allontanarsi sempre di più la possibilità di lottare per la salvezza.

La 23ª giornata del Girone C offre dunque spunti importanti, con una classifica che resta apertissima. Il Monopoli, nonostante il passo falso, conserva il comando, ma il Benevento e le altre inseguitrici sono pronte a sfruttare ogni occasione per avvicinarsi. Il Foggia, intanto, respira, lasciandosi alle spalle un periodo buio, mentre il Taranto deve fare i conti con una situazione sempre più complessa.

La lotta per i vertici e per la salvezza si fa sempre più intensa, promettendo emozioni fino alla fine della stagione.

Lo riporta rainews.it

fotogallery enzo maizzi