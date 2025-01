Manfredonia, 19 gennaio 2025. Con profonda commozione, l’intera comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri” di Macerata si unisce nel ricordo della professoressa Mariolina D’Angelo figura amata e rispettata per la sua sensibilità umana e professionale.

La professoressa D’Angelo, originaria di Manfredonia, di 55 anni, sposata con figli, ha rappresentato per anni “un punto di riferimento per gli alunni, i colleghi e il personale scolastico, distinguendosi per la sua passione per l’insegnamento e per la dedizione totale verso i propri studenti“. La sua capacità di coniugare competenza didattica e attenzione alle esigenze personali di ogni alunno ha lasciato un segno indelebile nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerla.

Il dirigente scolastico, i docenti, il personale ATA e gli alunni dell’Istituto “Dante Alighieri” di Macerata hanno espresso in una nota il loro cordoglio, sottolineando come la professoressa D’Angelo sia stata un esempio prezioso non solo per la scuola, ma per l’intera comunità cittadina.

La sua dedizione quotidiana all’educazione e il suo impegno nel promuovere i valori della cultura e della solidarietà rimarranno un modello per tutti coloro che operano nel campo dell’istruzione.

I funerali della donna si sono svolti nella Chiesa di San Francesco a Macerata lo scorso 15 gennaio.

Anche la città di Manfredonia si stringe attorno alla famiglia della professoressa D’Angelo in questo momento di dolore, ricordando con affetto una persona che ha dedicato la sua vita alla formazione delle nuove generazioni e alla costruzione di un futuro migliore attraverso l’educazione.

“Un ricordo che resterà vivo nel cuore di chi l’ha conosciuta e che continuerà a ispirare il lavoro educativo della comunità scolastica.”