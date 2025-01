Manfredonia trionfa con un finale scintillante: 3-2 sull'Angri in una rimonta epica

Il Manfredonia ha trionfato per 3-2 contro l’Angri in una partita dai ritmi intensi e dalle emozioni forti. Un successo che ha visto i biancocelesti reagire dopo essere stati sotto nel punteggio e chiudere il match con una spettacolare rimonta nei minuti finali, conquistando tre punti cruciali. Il primo tempo è stato piuttosto equilibrato, con entrambe le squadre che si sono studiate, senza concedere troppe occasioni. Tuttavia, al 17’ il Manfredonia ha trovato il vantaggio grazie a un calcio di punizione magistrale di Coppola, che ha centrato l’incrocio dei pali, portando i padroni di casa in vantaggio con un gol spettacolare.

Nonostante l’iniziale dominio dei biancocelesti, l’Angri ha dimostrato carattere e al 54′ ha pareggiato grazie a un gol di Casalongue, che ha approfittato di un calcio d’angolo per insaccare il pallone. L’Angri ha continuato a spingere e, al 60′, è arrivato il sorpasso: Ruggiero ha ricevuto un pallone al volo e, con una conclusione precisa, ha battuto Antonino, portando i suoi in vantaggio per 2-1. La squadra di mister Cinque non ha però mollato e ha continuato a cercare il pareggio, che è arrivato al 80’. Caputo ha battuto l’angolo, il pallone è arrivato a Coppola sul secondo palo che, di piatto, lo ha depositato in rete per il pareggio dei biancocelesti.

Con il risultato sul 2-2, il Manfredonia ha continuato a cercare il gol della vittoria. E all’87’ è stato Carbonaro a decidere la partita con una straordinaria azione personale: un controllo preciso e un tiro potente che ha messo a segno il gol del 3-2, fissando il punteggio finale. La vittoria del Manfredonia, ottenuta con determinazione e cuore, conferma la forza della squadra, capace di reagire anche nei momenti di difficoltà. Il risultato di oggi è la dimostrazione che, quando si crede nel proprio gioco, la vittoria arriva anche nei minuti finali.

Domenica prossima, il Manfredonia sarà impegnato in trasferta a Matera, dove affronterà una sfida delicata e importante. L’Angri, invece, giocherà in casa con il Francavilla, cercando di riscattarsi dopo la sconfitta odierna. Entrambe le squadre cercheranno di fare punti per restare competitive in questo campionato.

a cura di Daniele Catalano