Meteo invernale sul Gargano: piogge e temperature basse nella seconda metà di gennaio

Il meteo nella zona del Gargano e nella provincia di Foggia per la settimana che va da lunedì 20 gennaio a giovedì 23 gennaio 2025 si preannuncia piuttosto variabile, con un alternarsi di nuvolosità, qualche pioggia e schiarite.

Lunedì 20 gennaio: La giornata inizierà con cieli prevalentemente nuvolosi, con possibilità di brevi piogge, in particolare nelle ore pomeridiane. Le temperature si manterranno piuttosto fresche, con valori massimi che non supereranno i 9°C, mentre le minime scenderanno fino a 4°C, con un aumento dell’umidità.

Martedì 21 gennaio: Il cielo si manterrà nuvoloso per gran parte della giornata, con il rischio di qualche pioggia leggera nelle zone interne del Gargano e nell’entroterra della provincia di Foggia. Le temperature saranno simili a quelle di lunedì, con massime che raggiungeranno i 10°C e minime sui 4°C. Non si prevedono particolari variazioni nel corso della giornata.

Mercoledì 22 gennaio: La tendenza sarà verso un parziale miglioramento, con le nuvole che si diraderanno progressivamente, lasciando spazio a qualche schiarita. Tuttavia, le temperature resteranno fredde, con massime attorno ai 10°C e minime che potranno scendere a 7°C, con umidità ancora alta nelle prime ore del mattino.

Giovedì 23 gennaio: Una nuova ondata di nuvolosità interesserà la provincia di Foggia, portando con sé possibili piogge, in particolare nel pomeriggio e la sera. La giornata si concluderà con cieli coperti e temperature stazionarie, intorno ai 12°C durante le ore più calde e 9°C nelle ore notturne.

Nonostante il periodo invernale, il Gargano e la provincia di Foggia vedranno condizioni meteorologiche variabili nei prossimi giorni, con un’alternanza di nuvolosità e qualche pioggia sparsa. È consigliabile prestare attenzione alle condizioni atmosferiche, soprattutto per chi prevede attività all’aperto, in quanto l’umidità e la probabilità di piogge renderanno l’aria particolarmente fresca e umida. Seguiranno ulteriori aggiornamenti, ma al momento non si prevedono fenomeni meteorologici estremi o situazioni di allerta.

Raccomandiamo, infine, di monitorare frequentemente le previsioni meteo ufficiali per eventuali modifiche dell’ultimo minuto, in quanto le condizioni atmosferiche potrebbero subire rapidi cambiamenti.