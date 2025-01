Un gruppo di ricercatori italiani identifica il gene GRIN2C come causa dell'Alzheimer

Un gruppo di ricercatori italiani ha recentemente fatto una scoperta significativa nell’ambito della malattia di Alzheimer, identificando un nuovo gene coinvolto nella patologia. Il gene in questione, chiamato GRIN2C, potrebbe essere un fattore determinante nella genesi della malattia, contribuendo alla comprensione di cause genetiche finora sconosciute. La scoperta è il risultato di una lunga collaborazione tra diversi gruppi di ricerca italiani, impegnati da anni nello studio delle basi genetiche dell’Alzheimer, coordinata dall’ospedale Molinette di Torino, parte della Città della Salute.

La scoperta, che è stata recentemente pubblicata sulla rivista scientifica internazionale Alzheimer’s Research & Therapy, è stata condotta dalla dottoressa Elisa Rubino, ricercatrice presso il Centro per la Malattia di Alzheimer e le Demenze Correlate dell’ospedale Molinette e dell’Università di Torino, sotto la direzione del professor Innocenzo Rainero. Il gruppo di ricerca ha condotto uno studio approfondito su una famiglia italiana affetta da Alzheimer a esordio senile, scoprendo che la malattia era provocata da mutazioni nel gene GRIN2C. Questo gene è responsabile della modifica di una subunità del recettore NMDA per il glutammato, una proteina fondamentale per la trasmissione del segnale nei neuroni.

Il gruppo di ricerca ha potuto raggiungere questo risultato grazie all’impiego di avanzate tecniche di genetica molecolare e alla collaborazione con altri esperti, come la professoressa Elisa Giorgio del Dipartimento di Medicina Molecolare dell’Università di Pavia e il professor Alfredo Brusco del Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino. Grazie al contributo del professor Fabrizio Gardoni, docente di Farmacologia e Scienze Biomolecolari all’Università di Milano, è stato possibile dimostrare in modelli cellulari gli effetti delle mutazioni genetiche sul recettore NMDA. Questi effetti consistono nell’aumento dell’eccitabilità neuronale e nell’alterazione del legame della proteina GRIN2C con altre proteine neuronali, aprendo la strada a nuove possibilità di ricerca sui meccanismi alla base della malattia.

Tradizionalmente, le mutazioni genetiche legate all’Alzheimer erano state individuate nei geni PSEN1, PSEN2 e APP, che si associano alla malattia in età presenile. Tuttavia, il professor Rainero, che nel 1995 aveva contribuito all’identificazione di PSEN1, ha sottolineato come questa nuova scoperta suggerisca l’esistenza di mutazioni genetiche rare anche in età senile, ampliando così la comprensione delle cause della malattia. La dottoressa Rubino, dal canto suo, ha evidenziato che sebbene il gene GRIN2C rappresenti una causa rara di Alzheimer, lo studio conferma l’importanza dei meccanismi legati all’eccitotossicità del glutammato nello sviluppo della malattia. Quando il glutammato si lega al recettore NMDA sui neuroni, si apre un canale che consente l’ingresso di ioni calcio. Se questa stimolazione è eccessiva, il neurone diventa iper-eccitato, portando alla morte cellulare, un fenomeno che può contribuire all’insorgere dell’Alzheimer.

Questa scoperta potrebbe avere importanti implicazioni per la cura della malattia. Attualmente, la gestione dell’Alzheimer richiede un approccio multidisciplinare che comprende la prevenzione, la diagnosi precoce e trattamenti farmacologici mirati a modulare diversi meccanismi biologici. Il nuovo studio, infatti, apre la strada allo sviluppo di farmaci in grado di ridurre l’eccitotossicità cerebrale indotta dal glutammato, rallentando così la progressione della malattia e migliorando la qualità della vita dei pazienti. Un intervento farmacologico mirato a questo specifico meccanismo potrebbe rappresentare un importante passo avanti nella lotta contro questa devastante patologia.

Federico Riboldi, assessore alla Sanità della Regione Piemonte, ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando come la Sanità piemontese riesca a integrare in modo esemplare l’assistenza sanitaria e la ricerca scientifica. “Questa scoperta rappresenta un traguardo importante per la nostra regione, dove le eccellenze sanitarie si coniugano con quelle della ricerca”, ha dichiarato Riboldi, lodando i ricercatori della Città della Salute di Torino. La Direzione aziendale della Città della Salute di Torino ha anch’essa celebrato la scoperta, definendola un risultato fondamentale che potrebbe portare a un cambiamento significativo nelle terapie per l’Alzheimer.

Questa ricerca rappresenta un passo decisivo verso la comprensione delle cause genetiche della malattia di Alzheimer, con il potenziale di influenzare le future strategie terapeutiche. Sebbene la mutazione nel gene GRIN2C possa essere una causa rara della malattia, il lavoro svolto dai ricercatori italiani fornisce nuove e importanti informazioni che potrebbero avere un impatto duraturo nella medicina e nella cura di questa malattia devastante.

