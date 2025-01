Canosa di Puglia, scoperto traffico internazionale di pezzi di auto rubate

Un capannone abbandonato lungo la Strada Provinciale 231, nel territorio di Canosa di Puglia, è diventato il fulcro di un vasto traffico internazionale di pezzi di auto rubate. La Polizia ha arrestato sei persone, tre di origine italiana, residenti a Cerignola, e tre di nazionalità straniera, accusate di riciclaggio, traffico internazionale di parti di veicoli rubati e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti del Commissariato di Canosa di Puglia tenevano da tempo sotto osservazione il sito, insospettiti dall’insolito via vai di automobili e mezzi pesanti. L’operazione decisiva è scattata quando un camion è stato notato in retromarcia verso l’ingresso posteriore del capannone.

Nel corso del blitz, la Polizia ha sorpreso i sei mentre smontavano auto di lusso rubate, impacchettavano componenti meccaniche e caricavano altre parti sul mezzo pesante, guidato da un cittadino lituano, presumibilmente destinato al trasporto della merce all’estero. Nonostante un tentativo di fuga e atti di resistenza agli agenti, i sei uomini sono stati bloccati e arrestati. Il capannone, immediatamente sequestrato, conteneva 25 automobili di grossa cilindrata e di lusso, tutte risultate rubate, oltre a un’ingente quantità di componenti meccaniche e di carrozzeria.

Nel deposito erano presenti anche attrezzature professionali per lo smontaggio e l’imballaggio dei pezzi, per un valore complessivo stimato di circa 4 milioni di euro. Secondo le indagini, i componenti venivano venduti anche online, alimentando un mercato illegale che si estendeva probabilmente oltre i confini nazionali. L’operazione rappresenta un importante colpo alla criminalità organizzata, che sfrutta strutture abbandonate per attività illecite, spesso ramificate su scala internazionale. Le indagini proseguono per identificare ulteriori responsabili e ricostruire l’intera rete criminale.

