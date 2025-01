Cinghiali sulla strada: incidente sulla Foggia-Manfredonia, un ferito

Paura lungo la Statale 89, che collega Foggia a Manfredonia, dove poco fa un’auto è uscita fuori strada e si è ribaltata nel tentativo di evitare l’impatto con tre cinghiali che attraversavano improvvisamente la carreggiata. Il conducente del veicolo, unico coinvolto nell’incidente, è stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti prontamente i sanitari del 118, con l’ambulanza delle postazioni “Borgo Incoronata” e “Macchia Gialla” e un’auto medica.

L’uomo, soccorso in codice giallo, ha riportato ferite che, fortunatamente, non sembrerebbero gravi. I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia stradale, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro. L’episodio riaccende i riflettori sulla presenza sempre più frequente di cinghiali lungo le principali direttrici stradali del Foggiano.

Un problema che, negli ultimi anni, è stato spesso causa di incidenti, anche gravi e mortali. Le autorità locali e regionali sono state più volte sollecitate a intervenire per arginare il fenomeno e garantire maggiore sicurezza agli automobilisti. La questione della fauna selvatica e della sicurezza stradale resta dunque una priorità, alla luce dei rischi evidenziati da episodi come quello avvenuto oggi.

Lo riporta foggiatoday.it