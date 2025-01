Si apre il nuovo anno con il primo appuntamento delle Conversazioni di Storia Locale, il ciclo di incontri organizzato dalla Sezione Fondi Speciali della Biblioteca “la Magna Capitana” di Foggia, dedicato all’approfondimento di temi, personaggi ed eventi storici legati al territorio.

Per l’ottava edizione, torna protagonista Pina Cutolo, affiancata da Nicola Pesante, che terranno un incontro dedicato al sito storico-archeologico di Herdonia. L’evento si svolgerà martedì 21 gennaio alle ore 17.30 presso la Sala Conferenze del Museo di Storia Naturale di Foggia.

Herdonia: una città tra Daunia e Roma

Herdonia, le cui origini risalgono all’età daunia, visse un periodo di grande sviluppo durante l’epoca romana. Grazie alla fertilità del suo territorio e alla posizione strategica, divenne un importante municipium, situato all’incrocio di diverse arterie stradali, tra cui la celebre Via Traiana. La città conobbe fasi alterne di prosperità e declino, fino al suo abbandono definitivo nel tardo Medioevo.

Le campagne di scavo, avviate nella seconda metà del Novecento, hanno permesso di riportare alla luce l’impianto urbanistico originario della città, conservatosi in modo eccezionale grazie all’assenza di stratificazioni successive.

Scavi e scoperte

Finora, le indagini archeologiche hanno rivelato solo una parte dell’antico centro urbano, che si estendeva su tre colline per circa 20 ettari. L’area maggiormente esplorata è quella del foro, circondata da edifici pubblici e privati risalenti al periodo romano, databili tra il I secolo a.C. e il VI secolo d.C.

Grazie a queste scoperte, Herdonia rappresenta oggi un prezioso patrimonio storico e archeologico che racconta la vita e lo sviluppo di una città fondamentale per il territorio.

L’incontro offrirà l’occasione per approfondire la storia di Herdonia e il suo valore culturale, grazie al contributo di due esperti del settore, in un appuntamento imperdibile per gli appassionati di storia locale.

