Foggia, Lucchini: “Lavoro settimanale positivo. Il nuovo modulo? Potrebbe essere riproposto”

Il Foggia ritrova il successo allo Zaccheria, superando il Latina per 1-0 nella sfida valida per la 23ª giornata del Girone C di Serie C. Un risultato prezioso che consente ai rossoneri di allontanarsi dalla zona playout e di guardare con maggiore fiducia alla corsa playoff.

Lucchini: “Ottime risposte, il modulo ha funzionato”

Nel post-gara, Stefano Lucchini, allenatore in seconda del Foggia, ha analizzato la prestazione dei suoi:

“Questi ragazzi hanno dato tutto, anche di fronte a difficoltà oggettive. Una di queste è stata sicuramente il campo, che non ci ha permesso di esprimere al meglio il nostro gioco. Nonostante ciò, la squadra ha lavorato con grande tranquillità e impegno durante la settimana, e i risultati si sono visti in campo”.

Uno dei temi principali è stato il cambio di modulo, che ha offerto nuove soluzioni tattiche alla squadra:

“Abbiamo valutato chi era disponibile e lavorato di conseguenza. Qualcuno è rientrato in settimana, e questo ci ha permesso di impostare la partita con un assetto diverso. Le risposte sono state molto positive, gli attaccanti si sono applicati al meglio, e abbiamo ottenuto un’ottima prestazione. Questo modulo potrebbe essere riproposto anche nelle prossime gare”.

Lucchini ha poi toccato il tema delle difficoltà legate al mercato invernale e all’ambiente:

“Il periodo di mercato non è mai semplice, ci sono entrate e uscite che creano inevitabilmente distrazioni. Nonostante tutto, i ragazzi si sono mostrati disponibili e concentrati. Possiamo contare su un gruppo solido e pronto a lottare”.

Vezzoni: “Disposto a tutto per il Foggia”

Accanto a Lucchini, è intervenuto anche Franco Vezzoni, uno dei protagonisti della vittoria. Il giovane terzino, ex Pro Vercelli, ha raccontato il lavoro svolto in vista di questa gara:

“Abbiamo preparato questa partita fin dall’inizio della settimana, considerandola uno scontro diretto. La vittoria è stata meritata, perché abbiamo lottato su ogni pallone. I fischi? Fanno parte del calcio, ma speriamo che questo risultato ci aiuti a sistemare le cose”.

Jolly prezioso per lo staff tecnico, Vezzoni ha ribadito la sua disponibilità a mettersi al servizio della squadra:

“Sono pronto a dare il massimo ovunque serva. Ho scherzato con il mister dicendogli che, se necessario, posso anche andare in porta. Oggi ho iniziato come esterno sinistro e poi sono passato a destra, ma ciò che conta è il risultato finale”.

“Fiducia e tranquillità con il nuovo staff”

Vezzoni ha poi sottolineato l’impatto positivo dello staff tecnico guidato da Luciano Zauri, arrivato in un momento delicato:

“Da quando è arrivato, il mister ci ha ridato fiducia e tranquillità. La squadra è con lui e con il suo staff, perché ci hanno aiutato tanto nei momenti di difficoltà. Ogni partita per noi è una finale, e dobbiamo affrontarle con questo spirito”.

La vittoria contro il Latina rappresenta un importante passo avanti per il Foggia, ma il percorso è ancora lungo. Con la fiducia ritrovata e il nuovo modulo, i rossoneri sperano di costruire una seconda parte di stagione più serena e ricca di soddisfazioni.

