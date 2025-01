Francesco De Cosmo torna a parlare del Foggia: "Settimana decisiva per tirare le conclusioni" - Fonte Immagine: cerignolaViva

Ieri sera, sugli spalti dello stadio durante la partita Foggia-Latina, è stato avvistato Francesco De Cosmo, noto commercialista di Cerignola e figura già in passato interessata all’acquisizione del club rossonero. La sua presenza non è passata inosservata, riaccendendo le voci su un possibile ritorno di fiamma per la trattativa.

Intervistato dai colleghi di Telesveva, De Cosmo ha rilasciato alcune dichiarazioni che lasciano intravedere sviluppi nei prossimi giorni.

De Cosmo: “Se interveniamo, lo faremo in modo massiccio e duraturo”

“Non abbiamo ancora discusso nulla di concreto, ci siamo solo sentiti,” ha esordito De Cosmo. “Ci sono sempre stati ottimi rapporti, ma ci sono diverse questioni da valutare prima di prendere qualsiasi decisione.”

Il commercialista ha poi aggiunto: “Probabilmente in settimana tireremo le conclusioni. Se decideremo di intervenire, lo faremo in modo massiccio e soprattutto con una visione a lungo termine. Non avrebbe senso fare solo un’apparizione.”

Le parole di De Cosmo lasciano intendere che la trattativa per il Foggia Calcio potrebbe entrare in una fase decisiva già nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire stabilità e un progetto solido per il futuro del club rossonero.

Lo riporta lagoleada.it.