Il Gargano Kids Festival ritorna con la sua scuola di cucina per i più piccoli

Il Gargano Kids Festival ritorna sul Gargano con la sua scuola di cucina per i più piccoli: dal 21 al 31 gennaio tappe in 7 città garganiche

Il “Gargano Kids Festival“, dopo l’edizione natalizia, la Christmas Edition, continua il suo viaggio sul Gargano con le sue tante attività e proposte dedicate ai più piccoli. Il festival, un esperimento di welfare culturale fra le radici e le ali, ovvero fra le vecchie e le nuove generazioni del territorio, è partito a dicembre e andrà avanti fino ad aprile in ben sette città del Gargano con altri quattro appuntamenti.

Il secondo appuntamento in programma è con il “Gargano Kids Festival – Food Edition“. Gli appuntamenti, organizzati in collaborazione con l’Associazione Provinciale Cuochi del Gargano e di Capitanata, vedranno al centro delle attività una piccola scuola di cucina itinerante che inviterà i bambini a mettere le mani in pasta e a preparare i prodotti tipici del territorio guidati dai nonni e dai genitori. Accanto a loro ci saranno anche alcuni chef del territorio che accompagneranno tutti i partecipanti alla scoperta dei sapori della propria terra e dell’identità culturale che passa attraverso la tavola. Da questo scambio di tradizioni, racconti e generazioni a confronto nascerà un e-book targato GKF con tutte le ricette che verranno realizzate durante i laboratori e una nuova serie di ricette dedicate ai bambini che verranno ideate durante i giorni del festival dallo chef Libero Ratti dopo aver ascoltato i bambini intervenuti.

Ogni appuntamento, inoltre, valorizzerà un prodotto tipico della città che ospita il “Gargano Kids Festival” per rinsaldare il legame fra la cultura di un territorio e quel patrimonio immateriale di tradizioni legate al cibo e al benessere.

La prima tappa è in programma martedì 21 gennaio a Cagnano Varano. Il piatto tipico è: maccarun sminuzzati con ceci, cefalo e salicornia. Il giorno successivo, mercoledì 22 gennaio, l’appuntamento è a Ischitella con il cavicione tradizionale. Giovedì 23 gennaio il “Gargano Kids Festival” si sposta a Peschici. Piatto: i culaci (dolci tipici).

La settimana successiva il GKF si sposta a Rodi del Gargano (martedì 28 gennaio) con i casoncelli e le graffe agli agrumi. Mercoledì 29 l’appuntamento è a Vico del Gargano con la paposcia vichese.

Gli ultimi due appuntamenti dell’edizione sono in programma a Vieste (giovedì 30 gennaio) con le alici nere e rape arracanate e a Carpino (venerdì 31 gennaio) con gli gnocchi di fave con crema di zucca.

“Gargano Kids Festival”, progetto finanziato dall’Ambito sociale di Vico del Gargano e organizzato e promosso dall’Agenzia Scopro in collaborazione con i Comuni di Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Isole Tremiti, Peschici, Rodi Garganico, Vico del Gargano e Vieste, è un progetto intergenerazionale per contrastare la povertà educativa e favorire l’integrazione dei soggetti più fragili. L’obiettivo di questo cartellone di attività è quello di promuovere un sistema culturale di prossimità capace di generare buone e innovative pratiche di inclusione sociale attraverso la creazione partecipata, in costante ascolto del territorio e delle sue esigenze, al fine di contrastare la povertà educativa, favorire l’accoglienza, l’integrazione sociale e lo scambio intergenerazionale, oltre a valorizzare l’invecchiamento attivo, ovvero stili di vita sani e sostenibili.

Tutte le attività sono su prenotazione (+39 339.1878047).

Per informazioni complete sul programma generale e sui singoli appuntamenti è consigliato visitare la pagina Facebook di GKF: www.facebook.com/garganokidsfestival