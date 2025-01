LUIGI SOFIA Portavoce dei docenti Idonei PNRR 23/24: Ora il latino, domani la Bibbia e mai la dignità

Si continua a parlare di latino, Bibbia e storia italica, in salsa nostalgica e nazionalista. Certo, è fondamentale conoscere le nostre radici, specialmente quelle che ci legano a terra.

Se vogliamo davvero costruire cittadini consapevoli, capaci di affrontare le sfide del presente, perché non partire da qualcosa di più concreto e vicino alla realtà quotidiana: la Costituzione.

E invece no. Educazione civica, che dovrebbe essere la materia cardine della formazione democratica, si riduce troppo spesso a un’accozzaglia di carte, scartoffie e buone intenzioni infarcite di burocrazia, respingente e insopportabile.

Ma chi ha paura di parlare di diritti e doveri? Perché la scuola si riempie la bocca di parole come “inclusione” e “merito”, mentre continua a ignorare i principi fondamentali su cui si dovrebbe fondare ogni percorso educativo? Se l’articolo 1 della nostra Costituzione dichiara che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, perché la scuola non insegna ai ragazzi cosa significhi davvero lavorare in un paese in cui la precarietà è la regola e non l’eccezione?

Dove si muore sul luogo di lavoro e dove gli insegnanti lavorano gratis senza ricevere lo stipendio alla fine del mese?

Parliamo di diritti, ma nella pratica continuiamo a negarli. L’articolo 4 ci ricorda che la Repubblica deve promuovere le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro, eppure noi docenti precari sappiamo bene quanto sia difficile anche solo ottenere un contratto annuale, figuriamoci una stabilizzazione. Una vita dignitosa.

Di quale “progresso materiale e spirituale” vogliamo parlare, se ogni anno siamo costretti a rincorrere GPS, supplenze last-minute e stipendi che arrivano con ritardi cronici?

E la scuola? Dovrebbe essere aperta a tutti, dice l’articolo 34, garantendo istruzione gratuita e opportunità per tutti gli studenti. Peccato che nelle aule ci ritroviamo con classi pollaio, strutture fatiscenti e tagli continui, dimensionamenti, mentre l’unica cosa che cresce è la burocrazia, che si mangia tempo e risorse come un mostro insaziabile.

Scuola, come progettificio le segreterie più meritevoli.

L’istruzione dovrebbe essere libera, recita l’articolo 33, ma nei fatti è bloccata da una visione aziendalistica che trasforma la scuola in un centro di addestramento più che di formazione critica, dove c’è spazio anche per la propaganda militare.

Si parla di merito per gli insegnanti senza mai citare i doveri dello Stato nel rispetto delle prerogative essenziali.

E allora, vogliamo davvero insegnare ai ragazzi a essere cittadini consapevoli o ci limitiamo a riempire loro la testa di nozioni scollegate dal mondo reale? La Costituzione non è solo un pezzo di carta da sfogliare il 2 giugno, ma il fondamento del nostro vivere civile, eppure resta confinata in qualche slide di Educazione civica, dimenticata tra mille altre “priorità” imposte dall’alto.

Ora il latino, domani la Bibbia e mai la dignità e la crescita della persona umana.

Si parta da qui, dallo studio vero della Costituzione, non come un riempitivo burocratico, ma come uno strumento di consapevolezza e di lotta.

Progresso.

Perché se non si conoscono i propri diritti, ci si abitua a subire. E di subire, sinceramente, ci siamo stancati.

