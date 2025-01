LEGGI ANCHE //

Manfredonia, 20 gennaio 2025

Oggi, nel giorno in cui si celebra il patrono della Polizia Locale di Manfredonia, siamo lieti di accogliere la nuova Comandante dei Vigili Urbani, Maria Grazia Tino, insieme al Sindaco della città, Domenico La Marca. Un momento speciale è stato segnato dalla benedizione dei mezzi presso la sede di Don Fernando Piccoli già Parroco della Cattedrale di Manfredonia, in segno di protezione e augurio per il nuovo anno di servizio.

Un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con il loro impegno quotidiano, contribuiscono al benessere della nostra comunità.