Ordine vs Biasin: botta e risposta su Lautaro e l’Inter a Pressing - Fonte Immagine: fcinter1908.it

Negli studi di Pressing, il post-partita di Inter-Empoli si anima con un acceso scambio di battute tra Fabrizio Biasin e Franco Ordine. Al centro della discussione, il ritorno in grande stile di Lautaro Martínez, autore di una prestazione convincente, e il rendimento complessivo dell’Inter.

Biasin, come sempre schierato a difesa dei nerazzurri, commenta così:

“Come sai, io non ho mai avuto dubbi su Lautaro. Ogni anno può attraversare un momento di difficoltà, ma a fine stagione i suoi numeri sono sempre uguali o superiori a quelli dell’anno precedente. Franco Ordine ride, ma forse lui aveva dei dubbi. Io, invece, no.”

Ordine non si lascia sfuggire l’occasione per una stoccata ironica:

“Io rido perché tu puoi avere dubbi su chi vince Sanremo, ma dubbi sull’Inter? Nemmeno nel 1923 li avresti avuti!”

Biasin ribatte prontamente, rilanciando:

“Franco, tu magari avrai dubbi sui giocatori del Foggia, ma io su quelli dell’Inter no, per quello che mi hanno dimostrato nelle ultime due stagioni. Certo, può esserci un momento di stanchezza: stasera non è stata la partita più bella degli ultimi due anni, ma mi fido di questo gruppo. Hanno collezionato 12 vittorie e 3 pareggi, segnando 51 gol, un record che credo sia successo solo una volta tantissimi anni fa.”

L’analisi di Biasin si conclude con uno sguardo al campionato e alla corsa scudetto:

“È vero, c’è una competizione ad altissimo livello contro una super squadra come il Napoli, che sta facendo benissimo. Oggi possiamo dire che ci sono due, forse tre squadre che si contendono lo scudetto. Chi vincerà sarà felice, chi non vincerà non lo sarà.”

Uno scambio pungente e vivace, che ha acceso il dibattito e confermato, ancora una volta, la passione che anima i protagonisti di Pressing.

Lo riporta fcinter1908.it.