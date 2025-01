A seguito di esperienze particolarmente negative vissute da persone con disabilità durante i ricoveri ospedalieri presso strutture della provincia, nei giorni scorsi si è costituito un “Osservatorio” con l’obiettivo di condurre un’indagine conoscitiva e informativa sui presidi ospedalieri della provincia di Foggia.

Tale iniziativa mira ad accertarne le capacità ricettive, assistenziali, diagnostiche e terapeutiche, con particolare riferimento alle persone con disabilità. L’organismo è stato ufficialmente annunciato durante la conferenza di servizio svoltasi mercoledì scorso presso l’Aula Consiliare del Comune di Manfredonia, alla presenza del Sindaco Domenico La Marca e del Direttore Generale della ASL Foggia.

Al Dott. Antonio Nigri è stata consegnata una richiesta ufficiale per l’avvio dell’indagine, che prevede la somministrazione di un questionario presso gli ospedali della provincia. Il gruppo di lavoro sarà composto, oltre che dal Garante per la tutela dei diritti delle persone con disabilità, Prof. Vincenzo Di Staso, anche dal promotore dell’iniziativa, Dott. Gaetano Granatiero, insieme al Dott. Carmine Mione, al Prof. Raffaele Vairo, al Dott. Michele Gatta Illiceto e all’Avv. Vanni Salcuni.

Va ricordato che un’indagine conoscitiva analoga fu realizzata nel 2016 dalla onlus Spes contra spem in collaborazione con l’Osservatorio Nazionale sulla Salute nelle Regioni Italiane dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, la Fondazione Ariel e con il contributo della Fondazione Umana Mente del Gruppo Allianz. Tale studio si proponeva di verificare cosa accade a una persona con disabilità durante un ricovero per patologie non correlate alla sua condizione.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità sottolinea che le persone con disabilità hanno il doppio delle probabilità di trovare operatori non adeguatamente preparati e strutture inadeguate rispetto alle persone senza disabilità. Inoltre, il rischio che venga negato loro l’accesso alle cure sanitarie è tre volte più alto.

In Italia, quasi due strutture sanitarie su tre non dispongono di un percorso prioritario per i pazienti con disabilità che devono accedere a prestazioni ospedaliere.

Oltre il 78% degli ospedali non prevede spazi adeguati per l’assistenza a persone con disabilità intellettive, motorie e sensoriali. Situazioni come l’attesa al pronto soccorso, un esame invasivo o la degenza in reparto, che già rappresentano disagi per qualsiasi paziente, si trasformano in veri e propri ostacoli per chi vive in una condizione di fragilità. Si parla, in questi casi, di “barriere sanitarie”, particolarmente problematiche negli ospedali del Mezzogiorno, che evidenziano un ulteriore divario tra Nord e Sud: per esempio, solo il 6,5% degli ambulatori e reparti del Sud prevede percorsi sanitari specifici per persone con disabilità cognitive, rispetto al 29% del Nord.

In ospedale, una persona con disabilità rischia di essere discriminata due volte, poiché per ottenere pari diritti rispetto agli altri necessita di risposte specifiche e adeguate. In tale contesto, si richiama l’articolo 3 della Costituzione Italiana, che sancisce:

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”

In merito alla richiesta di autorizzazione per l’indagine conoscitiva sui presidi ospedalieri della provincia, l’istanza è stata formalmente consegnata al Dott. Antonio Nigri ed è in attesa di riscontro. Una copia è stata affidata anche, per conoscenza, al Consigliere Comunale Gianluca Totaro, in qualità di Presidente della Commissione Straordinaria Sanità del Comune di Manfredonia.

Manfredonia, 21 gennaio 2025

OSSERVATORIO SUI PERCORSI OSPEDALIERI DELLE PERSONE CON DISABILITÀ