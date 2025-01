Polizia Locale, celebrata da Mons. Ferretti la cerimonia per la festa di San Sebastiano

Presentato il report delle attività svolte dal comando di Foggia durante l’anno 2024

Si è svolta questa mattina, presso la chiesa dell’Annunciazione di Foggia, la celebrazione della festività di San Sebastiano, patrono della Polizia Locale, officiata dal vescovo di Foggia Mons. Ferretti. Presenti – oltre la sindaca Maria Aida Episcopo, l’assessore alla PL Daniela Patano, la presidente del Consiglio Comunale Lia Azzarone, il nuovo comandante Vincenzo Manzo e membri della giunta e dell’assise comunale – anchei vertici delle istituzioni civili e militari.

La funzione è stata caratterizzata dall’omelia del vescovo, particolarmente sentita e partecipata, incentrata sui valori della collaborazione fattiva ed interistituzionale tra coloro che sono stati chiamati ad avere ruoli di responsabilità nella nostra città.

Al termine della cerimonia, è stato presentato il report delle attività svolte nell’anno 2024.

“Questi dati – commenta la sindaca – riflettono non solo l’intensità del lavoro svolto dalla Polizia Locale, ma anche l’efficacia delle strategie adottate per affrontare le sfide quotidiane. Dall’aumento dei controlli sul territorio alla gestione tempestiva delle emergenze, i nostri agenti hanno dimostrato dedizione e professionalità straordinarie. In particolare, i progetti educativi e le campagne di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale e urbana hanno avuto un impatto significativo, rafforzando il senso di comunità e prevenzione.

Come amministrazione, siamo impegnati a fornire loro tutti gli strumenti necessari per continuare a operare con efficienza e, tra qualche settimana, si potrà contare su un aumento dell’organico che potrà implementare l’azione di vigilanza sul territorio. Guardiamo al futuro con fiducia, certi che il nostro impegno congiunto porterà a risultati sempre migliori.”

“La Polizia Locale di Foggia – evidenzia l’assessora Patano – rappresenta un pilastro fondamentale per la sicurezza e il benessere della nostra comunità. Con oltre 225.000 ore lavorative dedicate a servizi essenziali, dalla sicurezza urbana alla gestione del traffico, passando per i controlli ecologici ed edilizi, è evidente l’impegno incessante delle nostre forze per garantire un ambiente sicuro e ordinato per tutti i cittadini.

Ringrazio di cuore ogni membro della Polizia Locale per il servizio instancabile e per il contributo significativo alla qualità della vita nella nostra città.

Colgo l’occasione per rivolgere i miei migliori auguri al nuovo comandante, certa che, sotto la sua guida, la Polizia Locale di Foggia continuerà a crescere e a migliorare, affrontando con determinazione le sfide future e consolidando il suo ruolo centrale nella protezione e nel servizio alla comunità”

“San Sebastiano – dichiara il comandante Vincenzo Manzo – rappresenta per noi un simbolo di coraggio e dedizione, valori che guideranno il nostro servizio alla città e il nostro impegno quotidiano.

Il nostro obiettivo è essere una presenza costante e rassicurante per i cittadini, con un’organizzazione del lavoro che si adatti ai diversi bisogni della comunità durante l’anno. Rafforzeremo lo spirito di corpo, promuovendo la coesione e la lealtà tra gli agenti, perché solo attraverso l’unità possiamo raggiungere risultati migliori.Punti cardine del nostro operato saranno la stretta collaborazione con le forze dell’ordine, l’aggiornamento continuo del personale, l’applicazione della meritocrazia e l’uso delle nuove tecnologie per migliorare i servizi offerti.

La digitalizzazione sarà un elemento chiave per rendere più efficienti i nostri processi e garantire maggiore trasparenza. Il 2024 è stato un anno particolarmente impegnativo, con numerose sfide affrontate e significativi risultati raggiunti. Abbiamo intensificato la sicurezza urbana, incrementato i controlli stradali e avviato importanti iniziative educative per la comunità, come i progetti contro le truffe agli anziani e il cyberbullismo.Ringrazio tutte le associazioni di volontariato per il loro supporto essenziale, che contribuisce a rafforzare il tessuto sociale della nostra città. Guardiamo al futuro con determinazione – conclude Manzo -, pronti a servire con dedizione e rinnovato impegno, per rendere la Polizia Locale un punto di riferimento sicuro e affidabile per tutti i cittadini”.

Sintesi Report attività 2024 Polizia Locale di Foggia

Il documento “REPORT 2024 – POLIZIA LOCALE” offre un resoconto dettagliato delle attività svolte dalla Polizia Locale di Foggia durante l’anno 2024, evidenziando l’impegno profuso in diversi ambiti, dalla sicurezza urbana alla gestione del traffico, passando per i controlli edilizi ed ecologici.

Ore Lavorative

Complessivamente, le ore lavorative ammontano a 225.234, distribuite su vari servizi e controlli.

Servizi e Controlli

Servizi congiunti con forze dell’ordine : 260 giornate con 1.792 unità impiegate, per un totale di 10.752 ore lavorative.

: 260 giornate con 1.792 unità impiegate, per un totale di 10.752 ore lavorative. Servizi autonomi in Quartiere Ferrovia : 179 giornate con 683 unità, per un totale di 3.915 ore.

: 179 giornate con 683 unità, per un totale di 3.915 ore. Servizi stadio : 22 giornate, 468 unità e 3.872 ore.

: 22 giornate, 468 unità e 3.872 ore. Servizi mercato settimanale : 55 giornate, 235 unità e 1.406 ore.

: 55 giornate, 235 unità e 1.406 ore. Manifestazioni : 134 giornate con 988 unità, per un totale di 6.769 ore.

: 134 giornate con 988 unità, per un totale di 6.769 ore. Processioni religiose : 27 giornate, 244 unità e 1.534 ore.

: 27 giornate, 244 unità e 1.534 ore. Servizi di rappresentanza : 35 giornate per la deposizione di corone e 11 per il Gonfalone, con rispettivamente 532 e 144 ore lavorate.

: 35 giornate per la deposizione di corone e 11 per il Gonfalone, con rispettivamente 532 e 144 ore lavorate. Disinnesco ordigni bellici: 27 giornate, 239 unità e 605 ore.

Protocollo e Segnalazioni

Pratiche gestite : 52.490.

: 52.490. Segnalazioni gestite dalla centrale radio operativa: 6.956, includendo 1.336 sinistri stradali, 1.945 per viabilità e rimozioni, e altri interventi legati a pronto impiego, ecologia, edilizia, e ordinanze di T.S.O. e A.S.O.

Infrazioni e Sicurezza Stradale

Infrazioni al Codice della Strada : 40.504, per un importo accertato di €3.234.817,54, con un incasso totale di €1.139.683,63.

: 40.504, per un importo accertato di €3.234.817,54, con un incasso totale di €1.139.683,63. Incidenti stradali rilevati: 778, di cui 309 con soli danni materiali, 469 con lesioni, 12 con prognosi riservata e 8 mortali.

Unità Operative

Infortunistica Stradale : Ha gestito 778 incidenti stradali, con una dettagliata suddivisione per tipo di danno e intervento richiesto.

: Ha gestito 778 incidenti stradali, con una dettagliata suddivisione per tipo di danno e intervento richiesto. Edilizia : Ha effettuato 318 controlli, rilevando 79 abusi edilizi, e ha condotto 18 indagini delegate.

: Ha effettuato 318 controlli, rilevando 79 abusi edilizi, e ha condotto 18 indagini delegate. Ecologia : Ha svolto 85 accertamenti, con specifici interventi congiunti con il servizio veterinario dell’ASL.

: Ha svolto 85 accertamenti, con specifici interventi congiunti con il servizio veterinario dell’ASL. Annonaria: Ha effettuato 293 controlli, con 126 violazioni amministrative rilevate.

Progetti e Formazione

Implementazione di progetti educativi e di sicurezza urbana, come “Nessuno tocchi i miei nonni”, “Nonni Vigili”, “Sicura-mente insieme” per l’educazione stradale, e “Bullo ti @nnullo” contro il bullismo.

Partecipazione a corsi di formazione, inclusi corsi per ispettori e neo-assunti, con un totale di 726 ore di formazione.

Azioni di Potenziamento