Manfredonia – La Giunta Comunale della Città di Manfredonia, riunitasi il 17 gennaio 2025 presso il Palazzo di Città, ha deliberato all’unanimità la proroga dell’utilizzo di quattro lavoratori socialmente utili (LSU) fino al 31 dicembre 2025, in applicazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 194, della Legge Finanziaria per il 2025 (L. 207/2024).

La decisione, assunta su proposta dell’assessora al personale e agli Affari Generali, Sara delle Rose, e a seguito della relazione del dirigente del Settore I, Tommaso Gioieni, garantisce la continuità operativa di questi lavoratori, il cui impiego è regolato da convenzioni tra il Ministero del Lavoro e le Regioni interessate, tra cui la Puglia.

Un quadro normativo chiaro

La Legge Finanziaria per il 2025 ha prorogato le convenzioni previste dall’articolo 78, comma 2, della Legge 388/2000, che consentono l’impiego dei lavoratori LSU appartenenti alla cosiddetta “platea storica”. Tali convenzioni, rinnovate fino al 31 dicembre 2025, assicurano la copertura dei sussidi attraverso fondi del Ministero del Lavoro erogati tramite l’INPS, senza costi aggiuntivi per gli enti locali, salvo gli oneri assicurativi.

Per l’anno in corso, a Manfredonia resteranno in utilizzo quattro LSU, identificati come A.F., B.N., M.P. e Q.D. Il loro contributo sarà limitato alla gestione dell’archiviazione informatica, una funzione essenziale per il buon funzionamento amministrativo.

Copertura economica garantita

La delibera prevede una spesa di 1.000 euro per la copertura degli oneri assicurativi presso l’INAIL, somma che sarà stanziata sul capitolo 490 del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) provvisorio per l’esercizio 2025. Tale spesa, come specificato dalla normativa vigente, rientra tra le deroghe previste durante l’esercizio provvisorio del bilancio.

Il bilancio di previsione 2025/2027 degli enti locali, infatti, è stato prorogato al 28 febbraio 2025, come disposto dal decreto del Ministero dell’Interno del 24 dicembre 2024. Nonostante ciò, l’attuale quadro normativo consente di impegnare le risorse necessarie per garantire la continuità dei servizi essenziali e delle spese non frazionabili, come quella approvata dalla Giunta Comunale.

Iter amministrativo e operatività immediata

La delibera prevede inoltre che il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane sia responsabile delle comunicazioni necessarie per formalizzare la prosecuzione dell’utilizzo degli LSU, mentre il Settore Economico-Finanziario curerà gli adempimenti gestionali di competenza.

Per garantire la tempestiva attuazione delle misure previste, il provvedimento è stato dichiarato immediatamente esecutivo. La necessità di assicurare la continuità delle attività degli LSU, in un’ottica di mantenimento dell’efficienza amministrativa, ha giustificato l’urgenza di questa disposizione.

Un passo avanti per i lavoratori LSU

La proroga rappresenta un importante riconoscimento per i lavoratori socialmente utili, il cui impegno contribuisce al mantenimento della qualità dei servizi pubblici a livello locale. Essa si inserisce in un quadro più ampio di politiche attive per il lavoro, mirate a sostenere le categorie più vulnerabili del mercato del lavoro e a promuovere un’efficace integrazione lavorativa.

La decisione della Giunta Comunale di Manfredonia si dimostra in linea con le disposizioni normative nazionali e sottolinea l’importanza di garantire stabilità e continuità ai lavoratori LSU, risorse fondamentali per il tessuto amministrativo locale.